Новости

ВТБ признан лучшим банком по торговому финансированию в России

Банк ВТБ стал победителем в номинации «Лучший банк по торговому финансированию в России 2017» по версии авторитетного международного журнала Global Finance. Данная награда присуждается ВТБ второй год подряд.

В 2016 году ВТБ реализовал более 400 сделок торгового и экспортного финансирования с контрагентами из 48 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Широкая география ведения бизнеса, активное сотрудничество с Российским агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), экспортными кредитными агентствами Европы и Азии и международными финансовыми институтами позволяют ВТБ предоставлять своим клиентам эффективные решения для поддержки их внешнеторговых операций.

Первый заместитель президента-председателя правления Юрий Соловьев отметил: «Очередная награда международного профессионального сообщества подтверждает лидирующие позиции ВТБ на российском рынке торгового и экспортного финансирования. Мы продолжим активное развитие данного направления, внедряя новые продукты и оказывая нашим клиентам высококачественные услуги».

Редакционный совет издания выбрал региональных лидеров на основании анализа данных, предоставленных главами компаний, аналитиками и отраслевыми экспертами.

В 2015-2016 годах ВТБ был также назван лучшим банком в области торгового финансирования в России и СНГ журналами Trade & Forfaiting Review и Global Trade Review.