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Более 50 млн. рублей долга по зарплате вернули работникам Иркутского завода сборного железобетона

Фото: otklik.org

На контроле прокуратуры г. Иркутска находится ситуация с невыплатой 340 работникам ОАО «Иркутский завод сборного железобетона» задолженности по зарплате, которая образовалась с 2014 года в сумме более 50 млн. рублей.

В ходе регулярных проверок удалось повлиять на решение акционеров об увольнении бывшего директора предприятия, в отношении которого, по материалам прокурорской проверки, возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 315 УК РФ по факту неисполнения судебных решений о взыскании задолженности по заработной плате.

По постановлению прокурора города руководитель предприятия Государственной инспекцией труда в Иркутской области привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафа.

Приняты меры прокурорского реагирования к дебиторам предприятия, по результатам рассмотрения которых выплачена дебиторская задолженность в размере 6 млн.руб.

Исполнительному директору предприятия и внешнему управляющему внесены представления об устранении нарушений закона, сообщает пресс-служба Прокуратуры иркутской области.

Прокуратурой города проводились собрания с работниками предприятия, на которых давались разъяснения требований трудового законодательства о сроках, размере и порядке выплаты заработной платы, об ответственности за неисполнение требований закона, о полномочиях прокурора по защите и восстановлении нарушенных трудовых прав работников. По заявлениям работников в 2016 году прокуратурой города в суд направлено 68 заявлений о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы.

В результате трудовые права 340 работников предприятия восстановлены, задолженность по зарплате перед ними погашена в полном объеме.