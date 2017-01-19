Новости

Банк "Союз" устанавливает выгодный курс обмена валюты в системе "Интернет-банк" для физических лиц

Банк "Союз" расширяет и совершенствует перечень услуг, доступных клиентам банка в системе «Интернет-банк» для физических лиц.

Теперь совершать валютно-обменные операции по самому выгодному курсу банка «Союз», установленному специально для клиентов банка, Вы можете, пользуясь услугами интернет и мобильного банков.

Обменивайте валюту в «Интернет-банке» и мобильном приложении с 10.05 до 18.00 часов (московское время) – по будням курс обмена валюты выгоднее – разница с валютным рынком минимальна и оперативно меняется при изменении рыночного курса Московской Биржи.

Воспользуйтесь одним из самых привлекательных курсов на рынке и меняйте валюту в любом удобном для Вас месте: на работе, дома, в деловой поездке, находясь в очередном отпуске.