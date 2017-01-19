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Программа лояльности «Бинбонус» для держателей карт Бинбанка вошла в топ-10 лучших по версии Frank Research Group

Компания Frank Research Group провела исследование «Банковские программы лояльности 2016» и объявила победителей Frank RG Banking Loyalty Award 2016. Программа «Бинбонус», действующая в Бинбанке, вошла в топ-10 лучших банковских программ лояльности. Кроме того, банк вошел в топ-5 в двух дополнительных номинациях: максимальная выгода для автомобилистов в премиальном и массовом сегментах.

По картам Бинбанка в рамках программы лояльности клиенты получают бонусы: 5% от суммы платежа возвращается на бонусный счет по операциям в рамках выбранной клиентом категории, а 1% от суммы – при любых других покупках с использованием карт. Чтобы получать 5-процентные бонусы, клиенту нужно выбрать одну из пяти категорий: путешествия; спорт, здоровье и красота; отдых и развлечения; авто; интернет-покупки. Выбрать категорию можно через кол-центр банка, в интернет-банке или в отделении.

Всего в исследовании Frank Research Group приняли участие 25 банков, на долю которых приходится свыше 89% рынка дебетовых карт и почти 93% рынка кредитных карт. Это единственное детальное исследование банковских программ лояльности, которое проводится уже три года и опирается не только на данные из открытых источников, но и на информацию, полученную от участников рынка.