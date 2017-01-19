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Сбербанку присвоен Национальный рейтинг корпоративного управления

В целях получения независимой оценки уровня корпоративного управления, подтверждения соответствия действующей системы и применяемых практик корпоративного управления требованиям российских регуляторов и ожиданиям инвесторов, Банк прошел процедуры присвоения Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ).

Российский институт директоров (РИД) – единственная в России организация, присваивающая Национальный рейтинг корпоративного управления - провел оценку практики корпоративного управления Сбербанка в соответствии с обновленной методикой НРКУ и присвоил Банку НРКУ 8 «Передовая практика корпоративного управления».

Из столь высокой оценки уровня корпоративного управления следует, что Банк:

полностью соблюдает требования российского законодательства;

применяет значительную часть рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России и Базельских принципов корпоративного управления для банков;

является прозрачной компанией с высокими стандартами корпоративного управления.

В настоящее время НРКУ 8 является высшей оценкой среди российских компаний, имеющих данный рейтинг.

Эксперты РИД проанализировали действующую практику корпоративного управления Сбербанка по четырём компонентам:

права акционеров;

деятельность органов управления и контроля;

раскрытие информации;

корпоративная социальная ответственность и устойчивое развитие.

По всем четырем направлениям отмечено большое количество положительных моментов, в частности, в Банке принимаются существенные меры для снижения рисков нарушения прав акционеров, независимые директора составляют более 1/3 от состава Наблюдательного совета, в структуре Наблюдательного совета созданы и активно работают Комитеты, развит институт внутреннего аудита, Наблюдательный совет рассматривает на своих заседаниях вопросы реализации информационной политики Сбербанка, Банк своевременно раскрывает финансовую отчетность по РСБУ и МСФО, включая промежуточную отчетность по МСФО и другие.

Особенно высоко экспертами оценены достижения Банка в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 4 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.