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Деловой завтрак Сбербанка в Давосе будет транслироваться в прямом эфире на русском и английском языках

19 января, Сбербанк проведёт на Давосском форуме деловой завтрак на тему «Как оседлать волну: лидерство в эпоху технологической революции». В мероприятии примут участие лидеры международного и российского бизнеса. Модератором дискуссии выступит Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

Прямая трансляция мероприятия будет на сайте Сбербанка (на русском и английском языках), канале Сбербанка в YouTube, страницах Сбербанка для бизнеса в Facebook и «ВКонтакте» а также на Facebook-страницах РБК и ТАСС.

Начало дискуссии — 9:30 по московскому времени.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 4 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.