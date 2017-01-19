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Сбербанк запускает документооборот на основе blockchain

19 января 2017

Сбербанк в первом квартале запустит альтернативную систему электронного документооборота на основе технологий blockchain. Ее главная особенность — отсутствие единого провайдера и открытость для всех участников

Цепочка блоков

Экспериментальная система документооборота между госкомпаниями на основе технологии blockchain будет запущена для использования в первом квартале 2017 года, рассказал зампред правления Сбербанка Вадим Кулик. Система Digital Ecosystem позволит ее участникам обмениваться данными с использованием технологии blockchain.

Использовать Digital Ecosystem на первом этапе помимо крупнейшего российского банка будут ФАС, «Аэрофлот», ОАК, «Русский уголь» и «ФортеИнвест». Позднее планируется присоединение новых партнеров.

Этот проект обсуждался в рамках рабочей группы Банка России по blockchain. Сейчас пилотный проект, находится на первой стадии — определении блоков и схемы взаимодействия, выделении необходимых программно-технических средств – объясняет заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

Blockchain (от англ. block — блок, chain — цепочка)  — специальная технология, позволяющая выстроить транзакции или любую передачу информации в цепочки блоков. При этом каждый блок содержит информацию о других блоках, что позволяет распределить данные по системе и отслеживать все изменения. Единого места, где хранятся все записи участников системы, не существует, поскольку реестр содержится одновременно у всех участников системы и автоматически обновляется до последней версии при каждом внесенном изменении. В банковском бизнесе технология используется для проведения платежей и обработки больших массивов данных.

Распределенная ответственность

«В Digital Ecosystem база данных хранится не у одного провайдера, а у всех партнеров. Таким образом достигается высокий уровень доверия к системе и их максимальная защищенность», — говорит гендиректор компании «Русский уголь» Билан Ужахов. По его мнению, это особенно важно, учитывая, что участником проекта является ФАС.

В Digital Ecosystem документы можно передавать и хранить в зашифрованном виде и использовать электронную подпись, пишет РБК. «Участники обмениваются документами в рамках установленных правил, как это, например, происходит в интернет-сообществах. Чтобы подключиться к ним, также нужно принять определенные правила», — пояснил Меньшов. Он добавил, что число участников такой системы электронного документооборота может быть неограниченным, поскольку оно не зависит от мощности серверов провайдера.

Бесплатный открытый протокол

По словам источника РБК, знакомого с деталями проекта Digital Ecosystem, он практически не потребовал дополнительных инвестиций, поскольку использовалось существующее программное обеспечение. «Зарабатывать на нем пока не планируется. Это будет открытый протокол, к которому смогут бесплатно подключаться все желающие», — добавил он.

Эксперты затруднились оценить расходы участников Digital Ecosystem, однако в целом использование blockchain обычно позволяет снизить затраты.

«Технология blockchain, которую банки, например, используют для обмена платежами, действительно позволяет снизить расходы, но в этом случае не предполагается обмен и хранение больших массивов данных», — указывает Меньшов.

Затраты при использовании системы blockchain могут быть ниже, чем при централизованном хранении данных. «В последнем случае вам необходимо помимо основного data-центра строить еще резервные. Это дорого даже для крупной компании», — поясняет заместитель генерального директора компании SAP СНГ Андрей Шарак.


/ СИА /




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