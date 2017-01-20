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Секреты тайм-менеджмента от Эдуарда Семёнова

"Работать много – не значит качественно", убежден директор Иркутского филиала БКС Премьер Эдуард Семёнов. Своими личными рекомендациями о том, как управлять временем, он поделился с читателями SIA.RU.

Много - не значит эффективно!

Очень важно понимать, что много работать — это еще не значит, что эффективно. Результативность проделанной работы определяет качество, а не количество времени, проведенного на работе. Далеко в прошлом остались времена, когда работать означало «ходить на работу в учреждение с 8 до 17 ч.». В нашем быстро меняющемся мире только от Вас зависит, как прошло рабочее время.

То, что многие делают в течение рабочего дня, не всегда можно назвать работой. Сто раз в день проверять почту, хаотично переключаться с одной задачи на другую, заглядывать в мобильные приложения, умудряясь при этом обсуждать детали проектов по рабочему телефону. При этом у людей открыто «миллион» вкладок в браузере с сайтами, таблицами, отчетами.

Не тратьте время зря и не ищите себе оправданий. Стрессы, многозадачность, переключение с одного проекта на другой и т.д. – для современного сотрудника не помеха. Хорошо работать и получать от этого удовольствие – это не миф.

Вам не платят столько, сколько Вы стоите? Задумаетесь о причинах. Если не пытались изменить ситуацию, значит именно столько стоит ваше время.

Если желание работать качественно есть, а эффективность не растет, рекомендую придерживаться простых правил или принципов.

Постановка целей. Планирование

Сформулируйте свои цели, т.е. продумайте и непременно запишите их на бумагу или в электронном виде. При этом должно быть выполнено обязательное условие: чтобы из мечты стать понятной и достижимой целью, она должна быть оцифрована. Если желаемая точка четко понятна, проще понять куда идешь, и не сбиться с верного пути.

Планируем, работаем по плану, корректируем план. Доказано, что количество выполненных дел за день повышается на 80% при наличии плана и его соблюдении. Организовывайте свое время с помощью инструментов - используйте списки задач, сервисы планирования и т.д. Тем более ресурсов для этого предостаточно, например, специальные планировщики на рабочем месте или мобильные приложения.

Работа в полную силу

Несмотря на нагрузку, работайте не просто в полном объеме, делайте больше, чем от Вас требуется. Подумайте, кто из вас занимается только той работой, для выполнения которой был нанят? Единицы. На практике функционал всегда шире.

Создайте свой ритуал, определенный порядок действий, который позволит сразу включаться в работу. К примеру, подъем за 3 и более часов до работы, утренняя пробежка, прослушивание аудиокниг во время поездок на транспорте, чтение новостей и т.д.

Отдых и здоровье

В здоровом теле здоровый дух! Заботьтесь о своем здоровье. Полноценный отдых и здоровый образ жизни определяет режим работы организма и высокую работоспособность. Не забывайте, нагрузка на организм распределяется по двух частям – Тело и Ум. В зависимости от вида деятельности работает та или иная часть организма. Чередование нагрузок в течение дня позволит снизить усталость.

Важно совмещать интеллектуальный труд с физическим. Старайтесь разбавлять свою деятельность зарядкой, прогулкой, упражнениями. Так мозг будет отдыхать, готовиться к новому рабочему этапу.

Даже смена одной интеллектуальной деятельности на другую может давать мозгу нужный отдых. Разные клетки отвечают за выполнение разных видов деятельности, поэтому такое чередование также избавляет от усталости и позволяет не только отдохнуть, но и способствует повышению работоспособности и умственной активности.

Читать книги

В книге «Привычки богатых» Томас Корди пишет, что 88% богатых американцев регулярно читают книги по саморазвитию. Книги по саморазвитию являются своеобразной пищей для нашего мозга, оказывают на нас мотивирующее воздействие, дают вдохновение.

Сейчас образование становится доступнее. На бесплатной основе можно пройти обучение в различных университетах мира. К примеру, такие онлайн-курсы предлагает ресурс coursera.org или universarium.org.

По эффективной организации своего времени я бы рекомендовал пополнить личную библиотеку следующими экземплярами:

Семь навыков преуспевающих людей. Стивен Кови

Как привести дела в порядок. Дэвид Аллен

Максимальная концентрация. Люси Джо Палладино

Список рекомендаций может быть бесконечным. Но сможете ли Вы изменить себя? Начнете ли придерживаться описанных выше привычек? Это зависит от Вас. Но я надеюсь, что Вы станете лучше, сильнее и своими новыми привычками поднимете мнение окружающих на новую, качественно более высокую ступень. Измените себя прямо сейчас! Будьте эффективнее!