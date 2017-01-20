Новости

Секреты тайм-менеджмента от Эдуарда Семёнова

20 января 2017

"Работать много – не значит качественно", убежден директор Иркутского филиала БКС Премьер Эдуард Семёнов. Своими личными рекомендациями о том, как управлять временем, он поделился с читателями SIA.RU.

Много - не значит эффективно!

Очень важно понимать, что много работать — это еще не значит, что эффективно. Результативность проделанной работы определяет качество, а не количество времени, проведенного на работе. Далеко в прошлом остались времена, когда работать означало «ходить на работу в учреждение с 8 до 17 ч.». В нашем быстро меняющемся мире только от Вас зависит, как прошло рабочее время.

То, что многие делают в течение рабочего дня, не всегда можно назвать работой. Сто раз в день проверять почту, хаотично переключаться с одной задачи на другую, заглядывать в мобильные приложения, умудряясь при этом обсуждать детали проектов по рабочему телефону. При этом у людей открыто «миллион» вкладок в браузере с сайтами, таблицами, отчетами.

Не тратьте время зря и не ищите себе оправданий. Стрессы, многозадачность, переключение с одного проекта на другой и т.д. – для современного сотрудника не помеха. Хорошо работать и получать от этого удовольствие – это не миф.

Вам не платят столько, сколько Вы стоите? Задумаетесь о причинах. Если не пытались изменить ситуацию, значит именно столько стоит ваше время.

Если желание работать качественно есть, а эффективность не растет, рекомендую придерживаться простых правил или принципов.

Постановка целей. Планирование

Сформулируйте свои цели, т.е. продумайте и непременно запишите их на бумагу или в электронном виде. При этом должно быть выполнено обязательное условие: чтобы из мечты стать понятной и достижимой целью, она должна быть оцифрована. Если желаемая точка четко понятна, проще понять куда идешь, и не сбиться с верного пути.

Планируем, работаем по плану, корректируем план. Доказано, что количество выполненных дел за день повышается на 80% при наличии плана и его соблюдении. Организовывайте свое время с помощью инструментов - используйте списки задач, сервисы планирования и т.д. Тем более ресурсов для этого предостаточно, например, специальные планировщики на рабочем месте или мобильные приложения.

Работа в полную силу

Несмотря на нагрузку, работайте не просто в полном объеме, делайте больше, чем от Вас требуется. Подумайте, кто из вас занимается только той работой, для выполнения которой был нанят? Единицы. На практике функционал всегда шире.

Создайте свой ритуал, определенный порядок действий, который позволит сразу включаться в работу. К примеру, подъем за 3 и более часов до работы, утренняя пробежка, прослушивание аудиокниг во время поездок на транспорте, чтение новостей и т.д.

Отдых и здоровье

В здоровом теле здоровый дух! Заботьтесь о своем здоровье. Полноценный отдых и здоровый образ жизни определяет режим работы организма и высокую работоспособность. Не забывайте, нагрузка на организм распределяется по двух частям – Тело и Ум. В зависимости от вида деятельности работает та или иная часть организма. Чередование нагрузок  в течение дня позволит снизить усталость.

Важно совмещать интеллектуальный труд с физическим. Старайтесь разбавлять свою деятельность зарядкой, прогулкой, упражнениями. Так мозг будет отдыхать, готовиться к новому рабочему этапу.

Даже смена одной интеллектуальной деятельности на другую может давать мозгу нужный отдых. Разные клетки отвечают за выполнение разных видов деятельности, поэтому такое чередование также избавляет от усталости и позволяет не только отдохнуть, но и способствует повышению работоспособности и умственной активности.

Читать книги

В книге «Привычки богатых» Томас Корди пишет, что 88% богатых американцев регулярно читают книги по саморазвитию. Книги по саморазвитию являются своеобразной пищей для нашего мозга, оказывают на нас мотивирующее воздействие, дают вдохновение.

Сейчас образование становится доступнее. На бесплатной основе можно пройти обучение в различных университетах мира. К примеру, такие онлайн-курсы предлагает ресурс coursera.org или universarium.org.

По эффективной организации своего времени я бы рекомендовал пополнить личную библиотеку следующими экземплярами:

  • Семь навыков преуспевающих людей. Стивен Кови
  • Как привести дела в порядок. Дэвид Аллен
  • Максимальная концентрация. Люси Джо Палладино

Список рекомендаций может быть бесконечным. Но сможете ли Вы изменить себя? Начнете ли придерживаться описанных выше привычек? Это зависит от Вас. Но я надеюсь, что Вы станете лучше, сильнее и своими новыми привычками поднимете мнение окружающих на новую, качественно более высокую ступень. Измените себя прямо сейчас! Будьте эффективнее!


/ СИА /




Реклама на сайте

Другие материалы раздела


21
января
2017
 Победный сорок пятый. Дональд Трамп вступил в должность президента США без лишних церемоний
В пятницу в полдень по вашингтонскому времени в США сменился президент: вместо демократа Барака Обамы хозяином Белого дома стал республиканец и бывший строительный магнат Дональд Трамп, который...
 
21
января
2017
 Кошмар в Давосе: покончит ли Трамп с либеральной экономической моделью?
Глава «РОСНАНО» и один из главных идеологов глобализма и либерализма в России Анатолий Чубайс, являющийся одним из гостей всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, сообщил...
 
21
января
2017
 Сколько будет стоить доллар? Прогноз на 23-27 января
Высокие цены на нефть и сохраняющийся интерес инвесторов к carry-trade, позволяет рублю держаться на полуторалетних минимумах. Однако сильный рубль не в интересах бюджета, поэтому на минувшей неделе...
 
21
января
2017
 Два условия для 2% роста российской экономики
Всемирный экономический форум в Давосе стал знаковым – довольно давно мы не были свидетелями такого большого количества заявлений первых лиц относительно текущей экономической и политической...
 
21
января
2017
 Дональд Трамп подписал первые указы
Практически сразу после инаугурации новый президент США Дональд Трамп подписал свои первые указы. В частности, он одобрил учреждение Национального дня патриотизма, а также частично приостановил...
 
21
января
2017
 Экспорт соболя решили ограничить
По инициативе Минприроды России Евразийская экономическая комиссия запретила вывоз живого соболя. Новая редакция документа "О мерах нетарифного регулирования" вступает в силу 27 января....
 
21
января
2017
 Компании США предложили властям России восстановить бизнес-диалог
Первый вице-премьер Игорь Шувалов позитивно оценил итоги Давосского форума для России: интерес к активам и экономике РФ оказался выше ожидавшегося. В течение нескольких недель представители...
 
21
января
2017
 Фильм о подводном мире Байкала снимут для National Geographic летом
Этим летом в Бурятию и Иркутскую область планирует прилететь съёмочная команда телеканала «National Geographic» для создания фильма о подводном мире озера Байкал. Об этом со ссылкой на...
 
21
января
2017
 Фонд UCP Ильи Щербовича не смог доказать в суде незаконность изменения устава "Транснефти"
Фонд UCP Ильи Щербовича не смог доказать в суде незаконность изменения устава "Транснефти" (у фонда 71% привилегированных акций). Новая редакция, по мнению фонда, ограничивает его права на...
 
20
января
2017
 Минэкономразвития объяснил, почему не торопится с приватизацией ВТБ
Министерство экономического развития не собирается быстро приватизировать 10,9% акций ВТБ в этом году при сохранении западных санкций. Об этом сообщил руководитель ведомства Максим Орешкин, передает...
 
20
января
2017
 Сельское хозяйство Приангарья в минусе
В Иркутской области в 2016 году произошло снижение на 4% валового надоя молока в сельхозорганизациях и производства на 3,8% яиц в фермерских хозяйства, что составило в товарном выражении 449,4 тыс. тонн молока и 995,3 млн. штук яиц, Как сообщает Иркутскстат, поголовье коров сократилось на 0,4%, свиней – на 4,2%.
 
20
января
2017
 В Приангарье отменен введенный из-за отравления «Боярышником» режим повышенной готовности
Сегодня, 20 января, в Иркутской области отменен режим повышенной готовности, введенный из-за массового отравления жителей Иркутска «Боярышником», в результате употребления которого...
 
20
января
2017
 Сорос предсказывает кризис
Сейчас трудно быть мрачнее миллиардера Джорджа Сороса. США избрали на пост президента будущего диктатора, ЕС разваливается, Тереза Мэй долго не продержится на посту премьер-министра Великобритании,...
 
20
января
2017
 В Минэкономики ждут повышения суверенного рейтинга России
Министр экономики РФ Максим Орешкин заявил, что у России сегодня есть основания для того, чтобы глобальные рейтинговые агентства пересмотрели суверенный рейтинг России в сторону повышения. По его...
 
20
января
2017
 В суд передано дело о хищении предназначенных на ремонт аэропорта Иркутска средств
В Железнодорожный районный суд Новосибирска передано уголовное дело в отношении учредителя и генерального директора ООО «Аванта», который обвиняется в хищении из федерального бюджета...
 
20
января
2017
 «Роснефть» и «Саянскхимпласт» в рамках соглашения договорятся о поставках этилена вплоть до 2018 года
НК «Роснефть» и АО «Саянскхимпласт» в рамках заключённого мирового соглашения определяет объёмы поставок и цены на этилена до 2018 года включительно. Об этом со ссылкой на...
 
20
января
2017
 Свыше 14 млн пассажиров перевезла ВСЖД по итогам 2016 года
За 12 месяцев 2016 года Восточно-Сибирской железной дорогой было перевезено порядка 14,3 млн пассажиров. Поездами дальнего следования формирования Восточно-Сибирского филиала АО...
 
20
января
2017
 В иркутском микрорайоне Солнечном открылось отделение детской художественной школы № 4
Отделение детской художественной школы №4 открылось в Иркутске в микрорайоне Солнечный. Помещение, где теперь учатся 40 юных художников, посетил глава города Дмитрий Бердников. Он также поручил начальнику управления культуры администрации Иркутска Виталию Барышникову совместно с комитетом по градостроительной политике продолжить работу с застройщиками по расширению сети муниципальных художественных, музыкальных школ и школ искусств.
 
20
января
2017
 Более 60 млрд рублей налогов оплатили россияне в 2016 году через сайт ФНС России
 
20
января
2017
 В какую валюту будет выгодно вкладывать деньги в 2017 году?
Начало года часто становится для инвесторов поводом задуматься, не пора ли пересмотреть свои финансовые приоритеты. В частности, если Вы в отличие от главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина не...
 
20
января
2017
 На 28,3 млн руб увеличили объем финансирования детской оздоровительной кампании Приангарья
В Иркутской области объем средств детской оздоровительной кампании 2017 года увеличен на 28,3 млн руб. по сравнению с 2016 годом и составляет 623,4 млн руб. (2015-2016 г. – 595,1 млн руб.). Об этом сообщила заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Татьяна Плетан.
 
20
января
2017
 40% работников малого и среднего бизнеса в России получают зарплату в конверте
40% сотрудников, занятых в российском малом и среднем бизнесе, получают зарплату в конверте на своей основной работе и 55% – на дополнительной. Это показали результаты опроса, проведенного экспертами проекта «Mail.Ru для бизнеса», чтобы выяснить, платят ли представители российского СМБ налоги со своей зарплаты и рассчитывают ли, в свою очередь, на пенсию от государства.
 
20
января
2017
 В Иркутской области продолжается работа по улучшению инвестиционного климата
​​​​​​​Первое в этом году заседание «проектного офиса» по внедрению в Иркутской области лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ прошла 20 января под руководством Антона Логашова, заместителя Председателя Правительства Иркутской области - министра экономического развития региона.
 
20
января
2017
 В массовых купаниях на Крещение приняли участие более 30 тысяч 700 жителей Приангарья
В массовых купаниях на Крещение приняли участие более 30 тысяч 700 жителей Приангарья. Всего же места массового выхода на лед по области собрали более 93 тысяч человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС...
 
20
января
2017
 Агрессивных водителей планируют не только штрафовать, но и лишать прав
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о наказании за опасное вождение. Изначально МВД и правительство предлагали ограничиться штрафом 5 тыс. руб.,...
 
20
января
2017
 В Иркутске введён особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим действует в областном центре Приангарья с 20 января. Такое решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Иркутска.
 
20
января
2017
 «Моя Ёлка»: «Ростелеком» объявил победителей среди сибиряков в онлайн игре
«Ростелеком» определил победителей онлайн-игры «Моя Ёлка» в четырех конкурсных номинациях, которая проводилась с 7 декабря 2016 года по 8 января 2017 года. Всего игроками было посажено 133 303 цифровых ёлки, а также приобретено или собрано на онлайн-ярмарках 2 374 578 игрушек и магических эффектов.
 
20
января
2017
 В XXXIII зимних сельских спортивных играх Иркутской области примут участие более 600 человек
Министерство спорта Приангарья с 27 по 29 января проводит финальные соревнования XXXIII зимних сельских спортивных игр Иркутской области, в которых примут участие более 600 человек в составе 16 команд из различных муниципальных районов. Об этом сообщил министр спорта Иркутской области Илья Резник.
 
20
января
2017
 Новый закон объединил процедуры кадастрового учета и регистрации прав
С 1 января 2017 года вступил в силу федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости», который предусматривает введение Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и единой учетно-регистрационной процедуры. В состав Единого реестра недвижимости вошли сведения, ранее содержавшиеся в кадастре недвижимости и реестре прав.
 
20
января
2017
 В супермаркетах «Слата» установят контейнеры для сбора одежды
Чтобы помочь нуждающимся, не обязательно быть миллионером. Достаточно просто принести вещи, которые стали малыми, большими или просто ненужными, в один из четырех супермаркетов «Слата», где с 19 января установлены контейнеры для сбора одежды.
 
20
января
2017
 В Иркутской области 23 больницам и поликлиникам по итогам года поставили двойку
В Иркутской области по итогам 2016 года 23 медицинские организации получили неудовлетворительную оценку со стороны ведущих специалистов-экспертов. Об этом заявил министр здравоохранения региона Олег...
 
20
января
2017
 Братск намерен судиться с министерством ЖКХ, которое снизило нормы потребления воды
Дирекция городской инфраструктуры Братска (бывший «Водоканал») намерена опротестовать в суде решение министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области о снижении...
 
20
января
2017
 Ликвидирован игорный салон в городе Зиме Иркутской области
Следователи и полицейские продолжают работу по выявлению и пресечению игорной деятельности на территории Иркутской области.
 
20
января
2017
 Морозы помогли энергетикам. Потребление и выработка электроэнергии в Иркутской области в 2016 году увеличились
Потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области в 2016 году увеличилось на 1,4% относительно 2015 года, выработка увеличилась на 2,8%.
 
20
января
2017
 В Братске закрыт интернет-алкомаркет
Прокуратура г. Братска проверила исполнение ФЗ о противодействии незаконному обороту алкогольной и табачной продукции в сети Интернет. В ходе проверки обнаружился факт дистанционной реализации алкогольной и табачной продукции неограниченному кругу лиц.
 
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании