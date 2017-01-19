Новости

В Иркутской области по итогам 2016 года построено 881,5 тыс. кв. метров жилья

В 2016 году в Иркутской области построено 14270 квартир общей площадью 881,5 тыс. кв. метров. Это на 4,5% меньше ввода 2015 года. Снижение зафиксировано в 26 муниципальных образованиях. В отдельных муниципалитетах (Саянск, Свирск, Усолье-Сибирское, Балаганский, Катангский, Нижнеилимский районы) снижение было довольно весомым, сообщает Иркутскстат.

Значительная доля сданного в эксплуатацию жилья приходится на Иркутск и Иркутский район - соответственно 44% и 22%, хотя их результат ниже, чем в предыдущем году (на 5% и 11%). Но масштаб жилищного строительства в пригородном районе по-прежнему впечатляет, ведь он в 2,6 раза превосходит суммарный объем ввода в Братске и Ангарском городском муниципальном образовании.

Более трети (35,5%) введенного в регионе жилья приходится на индивидуальных застройщиков.