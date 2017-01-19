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Более 120 мероприятий вошли в календарь туристских событий Иркутской области на 2017 год

Фото: yaidu.ru

В Иркутской области сформировали календарь туристских событий на 2017 год. В него вошли 124 мероприятия международного, российского и областного уровня.

Особое место в календаре уделено событиям, приуроченным к 80-летию Иркутской области. Это международный этнокультурный фестиваль «Ёрдынские игры», международная туристская выставка «Байкалтур», международный фестиваль зимних игр на Байкале «Зимниада-2017», экспедиция «Байкал-Аляска», областной фестиваль «С днем рождения, область Иркутская!».

Восемь мероприятий, которые пройдут в Иркутской области, вошли в национальный календарь событий.

Это шорт-лист из 200 лучших туристских и культурных проектов со всей России. Мероприятия, вошедшие в этот список, являются победителями престижных всероссийских и международных конкурсов.

Создание национального календаря событий инициировано министерством культуры России и федеральным Агентством по туризму.

Календарь находится в открытом доступе на сайте Агентства по туризму Иркутской области.