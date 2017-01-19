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В Иркутске задержаны подозреваемые в ряде краж автомобильных фар

17 января около 05.00 часов по улице Байкальская областного центра экипаж ГИБДД задержал седан Toyota Premio под управлением 26-летнего жителя города Усолье-Сибирское. В салоне автомобиля находились двое пассажиров в возрасте 26 и 24 лет – жителей поселка Шерлова Гора Забайкальского края.

В ходе досмотра автомобиля полицейские обнаружили две передние фары от внедорожника Volkswagen Touareg, происхождение которых никто из молодых людей не смог объяснить. Сотрудники ГИБДД доставили граждан в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, к которому подключились сотрудники угрозыска отдела полиции No9 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское». В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что обнаруженные фары были похищены несколько часов назад с автомобиля, припаркованного на улице Верхняя Набережная г. Иркутска. О совершенном преступлении потерпевший узнал уже от сотрудников ОВД. Владелец внедорожника оценил ущерб на сумму 45 тысяч рублей.

В ходе неотложных следственно-оперативных действий правоохранители обнаружили и изъяли еще 8 штук передних фар, которые, по версии оперативников, были также украдены.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). В настоящий момент подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. Сейчас с ними работают следователи и оперативники. Подозреваемые проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений.