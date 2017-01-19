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С нового года кадастровые паспорта заменили выписки из Единого реестра недвижимости

С 1 января 2017 вступил в силу новый федеральный закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». С этого момента государственная регистрация прав и кадастровый учет недвижимого имущества, ведение Единого реестра недвижимости (ЕГРН), а также предоставление сведений из ЕГРН осуществляются по новым правилам, установленным данным законом.

До 1 января 2017 правоотношения, возникающие в связи с постановкой на кадастровый учет недвижимого имущества, регулировались федеральным законом "О государственном кадастре недвижимости". Законом о кадастре также было установлено, что сведения из кадастра недвижимости предоставлялись, в том числе, в виде кадастрового паспорта объекта недвижимости. В соответствии с новым законом, а также другими нормативными актами предоставление сведений ЕГРН в виде кадастрового паспорта объекта недвижимости не предусмотрено.

Вместе с тем, сведения об объекте недвижимости, содержавшиеся ранее в разделах кадастрового паспорта, могут быть выданы в виде выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Стоимость одного экземпляра выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в бумажном виде составляет 400 руб. для физических лиц и 1100 руб. для юридических лиц.

Запросы на предоставление сведений ЕГРН принимаются в офисах многофункционального центра, адреса и графики работы которых можно найти на сайте учреждения (www.mfc38.ru). Также запрос можно подать в пунктах приема и выдачи документов филиала Федеральной кадастровой палаты по Иркутской области.