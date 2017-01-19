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Примсоцбанк в ТОП-40 по банковским гарантиям

По итогам декабря 2016 года Примсоцбанк вошел в ТОП-40 банков РФ по количеству выданных гарантий

По данным краткого обзора рынка гарантий, опубликованном на портале «МТ Маркетитнг», по итогам декабря прошлого года Примсоцбанк занял 18 строчку в ТОП-40 российских банков по количеству выданных банковских гарантий, предоставляемых для целей участия в закупках и обеспечения исполнения контрактов в соответствии с 44-ФЗ. При этом общая сумма данных банковских гарантий превысила 340 млн рублей.

«Для нас это высокий качественный показатель той работы, которую мы проводим для развития направления банковских гарантий. Напомню, что активно работать с гарантиями по 44-ФЗ и 223-ФЗ мы начали с конца 2015 года. С июля прошлого - приступили к выдаче гарантий по 185 – ФЗ. Стоит отметить, что с середины 2016 года Примсоцбанк уверенно входит в ТОП-40 российских банков по количеству выданных банковских гарантий в рамках 44-ФЗ,- рассказывает начальник управления по кредитованию среднего и малого бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Алексей Пастухов. – Наши клиенты отмечают удобство работы с Примсоцбанком - высокий уровень компетенции сотрудников, скорость оформления гарантий и лояльные условия выдачи делают нас одними из самых привлекательных на рынке. Для нас это самая высокая оценка. Но это не повод останавливаться на достигнутом, мы и дальше планируем активно развивать наши сервисы. Уже со второго полугодия 2017 года мы планируем запустить площадку по оформлению электронных банковских гарантий, что сделает этот процесс еще более простым и удобным для клиентов».

Ознакомиться с полным обзором рынка банковских гарантий можно на сайте «МТ Маркетитнг».

Более подробную информацию по условиям оформления банковских гарантий можно получить в отделениях Примсоцбанка, по номеру Единого Контактного Центра 8-800–200–42-02 или отправив онлайн заявку с сайта Банка.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N2733) основан 4 марта 1994 года – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. В состав акционеров Банка входит Европейский банк реконструкции и развития. В рейтинге крупнейших банков России, по данным портала Banki.ru, Примсоцбанк занимает 116 место по ключевым показателям деятельности. Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 54 точки присутствия в 24 населенных пунктах России, в том числе 7 филиалов в Приморском, Хабаровском, Камчатском крае, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской области, Москве и Санкт-Петербурге.