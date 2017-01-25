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10 цитат Максима Полетаева о настоящем и будущем Сбербанка

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Максим Полетаев посетил Иркутск. О настоящем и будущем главного банка страны он рассказал журналистам за чашкой чая. Самые яркие цитаты спикера – в материале SIA.RU.

Председатель Байкальского банка Сбербанка Анатолий Песенников (слева) и первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Максим Полетаев (справа).

Фото предоставлено пресс-службой банка

1. Все уходит в цифру

И уходит такими темпами, что мы даже не предполагали. Через онлайн-каналы мы уже можем осуществлять все банковские операции, за исключением выдачи наличных. И даже «наличку» скоро можно будет получить в банкомате по телефону. Запрашиваешь 10 тысяч, получаешь по телефону пин-код, вводишь его в банкомат – получаешь деньги.

2. Мы закрыли тысячу точек по работе с бизнесом

Количество офисов Сбербанка по обслуживанию юридических лиц в 2016 году сократилось в стране на тысячу. И никто этого не заметил. Не было никаких возмущений, бизнесмены не писали гневных писем. Потому что 95% платежей у юрлиц сегодня идет онлайн. Плюс «Самоинкассация». Зачем юрлицу офис банка, если все можно сделать удаленно?

3. Сбербанк больше, чем банк, это правда

У нас есть страховая компания, есть центр недвижимости, есть «Сбербанк Капитал». Мы активно вкладываемся в новые бизнесы, покупаем IT-стартапы. Мы смотрим, как развиваются бизнес-модели во всем мире, и хотим не опоздать в этот поезд.

4. Мы думаем, как лучше «войти в поворот»

Когда у гонщика Айртона Сенна спросили, какова его стратегия, он ответил: «Лучше другого войти в поворот». У него не было стратегии стать лучшим гонщиком в мире. Так и мы – смотрим на повороты и думаем, как лучше в них войти. Мы не знаем, каким будет будущее. Чтобы определить его, нужно быть постоянно в форме, тестировать разные бизнес-модели. Все, что касается денег, мы уже делаем. Можно сказать, что пока мы создаем некую комплексную систему взаимоотношений человека и денег. Это и банковские услуги, и страховые, и брокерские, и работа с недвижимостью, которая в России во многом используется как средство сбережения.

5. Рутиной займутся роботы

Наша бизнес-модель предполагает все большую централизацию и автоматизацию рутинных процессов. Оценка рисков, оценка залогов – все это может делать машина.

6. Это не означает, что мы будем избавляться от людей

Сотрудников мы будем переориентировать. Обслуживанием, продажей, улучшением клиентского сервиса должны заниматься люди. По мере того, как мы по простым, элементарным операциям будем уходить в онлайн, по сложным, тяжелым – наоборот будем приходить к клиенту. Мы должны консультировать, финансово просвещать население. Посчитать финансовый план по ипотеке или потребительскому кредиту, объяснить, как структурировать свой личный финансовый портфель…

7. Рублевые ставки и дальше будут снижаться

Правительство говорит, что у нас инфляция в районе 5%. Сохранение такой большой разницы между инфляцией и реальной процентной ставкой достаточно опасно для экономики. Для того чтобы стимулировать экономический рост, ставки должны снизиться. Я думаю, что Центробанк ждет, чтобы такая инфляция – 5-6% – была стабильной. Они должны исключить «сезонный фактор», понять, что могут контролировать ситуацию.

8. Потребительское кредитование растет

Объемы ипотеки тоже не падают, наоборот, на 11% приросли по итогам прошлого года. Сложнее с кредитованием реального сектора. Уровень процентных ставок должен снизиться, чтобы спрос на деньги у бизнеса вырос.

9. Ставки по вкладам не могут снижаться бесконечно

Есть естественный предел, нельзя бесконечно снижать ставки, иначе склонность к сбережению пройдет. В силу того, что наши госбанки лишены возможности фондирования на Западе, фондироваться мы можем только внутри страны. Мы должны думать не только об активных, но и о пассивных операциях. Ставки по вкладам поэтому радикально не изменятся.

10. Главный конкурент банков – наличка

Надо, чтобы люди как можно больше переходили на безнал. Это дает возможность фондирования отечественной банковской системы.

СПРАВКА

Максим Владимирович Полетаев – Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Родился 6 апреля 1971 года в г. Ярославле. В 1993 г. окончил Ярославский государственный университет по специальности «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности».

В августе 1995 г. пришел в Северный банк Сбербанка России на должность начальника отдела анализа и маркетинга. Впоследствии возглавлял отдел размещения ресурсов, управление ценных бумаг.

В марте 2000 г. назначен на должность Заместителя Председателя Правления Ярославского банка Сбербанка. В сентябре 2002 г. возглавил Байкальский банк Сбербанка.

С 2009 г. – Вице-президент – директор Департамента корпоративного развития Сбербанка. С октября 2009 г. – Вице-президент – Председатель Московского банка Сбербанка.

В марте 2013 года введен в состав Правления Сбербанка. В июне 2013 года назначен на должность Первого заместителя Председателя Правления Сбербанка. Курирует и координирует работу блоков «Территориальное развитие», «Розничный бизнес», «Корпоративный бизнес», «CIB».