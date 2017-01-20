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Таможенные платежи стали быстрее и проще. Сбербанк презентовал новую услугу

Сбербанк внедрил современный сервис «Таможенные платежи и сервисы» для корпоративных клиентов, осуществляющих взаимодействие с Таможенной Службой. С 2017 года функциональность данной услуги уже внедрена в промышленную эксплуатацию: ее подключили уже более 10 клиентов. Сотрудники Сбербанка уверены, что услуга получит популярность среди клиентов, которые ввозят и вывозят товар через границу.

Ирина Николаева, начальник сектора экспертизы внешнеэкономической деятельности и валютного консалтинга Байкальского банка Сбербанка.

Фото Екатерины Бутиной

«Таможенные платежи и сервисы» позволяют проводить таможенные платежи, заполнять и направлять документы в таможню. Услуга предоставляется в системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», которой, по словам начальника сектора экспертизы внешнеэкономической деятельности и валютного консалтинга Байкальского банка Сбербанка Ирины Николаевой, пользуются 99% клиентов банка. Теперь у бизнесменов появилась возможность круглосуточно совершать таможенные платежи, в том числе и в выходные дни, и, если раньше этот процесс мог занимать более суток, то теперь операция совершается в режиме реального времени в считанные секунды.

– Обычный метод оплаты таможенных пошлин предусматривает отвлечение средств из оборота и осуществление авансовых платежей таможне. Если компания работает на нескольких таможнях, она вынуждена платить каждой таможне отдельно, – рассказала Ирина Николаева. – Кроме того, компании часто страхуются от перерасчета таможенной стоимости и смены курса валют, создавая определенный запас денег на лицевых счетах таможни, который нередко достигает 20-30% от оборота. А чтобы контролировать эти платежи, необходимо собирать пакет документов и делать запрос в таможню, что очень трудозатратно.

После подключения услуги «Таможенные платежи и сервисы» оплата таможенных пошлин осуществляется уже во время таможенного оформления товара. В процессе оформления таможенной декларации и расчета таможенной стоимости клиент автоматически извещается о сумме таможенного сбора и по факту производит платеж с собственного расчетного счета с точностью до копейки.

Как подчеркнула Ирина Николаева, заявку может формировать специально обученный сотрудник компании либо таможенный брокер, ее не нужно подписывать руководителям или бухгалтерам компании, платежи сразу автоматически уходят на таможню, таможенный инспектор получает информацию о переводе. В случае отсутствия у инспектора дополнительных требований к декларации, груз немедленно выпускается.

«Таможенные платежи и сервисы» также позволяют отслеживать прохождение процедуры декларирования и таможенного контроля после отправки документов. Кроме того, у предпринимателей есть возможность контролировать платежи в личном кабинете путем формирования отчетов и доступа к архиву платежей.

Благодаря гибкой системе фильтров, формирование отчетов происходит более чем по двадцати критериям, необходимым для сверок с налоговой инспекцией, ФТС или таможенным представителем.

Клиентам, подключившим услугу, Сбербанк предлагает бесплатный доступ к системе электронного декларирования. Оплата услуги происходит только в момент платежа, все остальные опции предоставляются бесплатно.