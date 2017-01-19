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В Иркутске приостановили разрешения на работу 46 автомобилей службы заказа такси

46 автомобилям ИП Романа Алаева, работающего через службу заказа такси «Максим» в Иркутске и «Миля» в Саянске, приостановлено разрешение на перевозку пассажиров и багажа. Об этом 19 января сообщила пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области..

Как пояснили в управлении автомобильного транспорта министерства, в течение 2016 года были проведены две внеплановые проверки этого индивидуального предпринимателя. Основанием для проверок послужили административные материалы, составленные должностными лицами ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское».

Факты нарушений предпринимателем обязательных требований подтвердились: он не организовал проведение предрейсового техконтроля транспортных средств и медосмотров водителей, также были нарушены требования Правил перевозок пассажиров.

Так как указанные нарушения не были устранены в срок, действие разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области, выданных индивидуальному предпринимателю Роману Алаеву, приостановлено.

Сегодня в Иркутской области зарегистрировано 1315 субъектов предпринимательской деятельности, которые используют для осуществления перевозочной деятельности 5527 легковых транспортных средств, на которые в установленном порядке выданы разрешения. В 2016 году должностными лицами министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области было возбуждено 64 дела об административных правонарушениях. По результатам их рассмотрения вынесено 6 предупреждений и назначены 58 административных штрафов. Общая сумма наложенных штрафов составила 1,2 млн рублей.