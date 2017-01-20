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Иркутскстат: Рост промышленного производства в регионе по итогам 2016 года составил 5,7%

В минувшем году промышленное производство в Иркутской области выросло на 5,7%. Добыча полезных ископаемых в сравнении с 2015 годом увеличилась на 10,7%, в том числе топливно-энергетических – на 14,6%, тогда как других ископаемых добыто на 5,3% меньше, сообщает Иркутскстат.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды увеличилось на 1,1%.

В обрабатывающих производствах прирост составил 1,9%. Максимальным рост зафиксирован в производстве мебели и прочей продукции – в 1,4 раза. Производство машин и оборудования увеличилось на 17%, транспортных средств, электрооборудования, электронного и оптического оборудования – на 9-10%. В ряде производств объемы увеличились на 5% (текстильное и швейное, деревообработка, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность). В производстве кокса, нефтепродуктов и других материалов, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий прирост был скромным, в пределах 1%.

Положительных результатов были зафиксированы не во всех отраслях. Производство пищевых продуктов, включая напитки, снизилось на 2%, резиновых и пластмассовых изделий – на 7%, химическое производство – на 17%, кожевенно-обувное – на 29%.