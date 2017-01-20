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Сельхозорганизации Иркутской области не досчитались прошлогоднего поголовья скота

За 2016 год все хозяйства Иркутской области произвели на убой 156,6 тыс. тонн скота и птицы (в живом весе), надоили 449,4 тыс. тонн молока, получили 995,3 млн. штук яиц, что, по сравнению с 2015 годом составляет соответственно 101,8%, 97,7% и 100,2%.

Из трех основных видов животноводческой продукции сельскохозяйственные организации снизили валовой надой молока (на 4,0%), крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели – производство яиц (на 3,8%). В хозяйствах населения ситуация более напряженная: яиц получено всего на 0,1% больше, чем год назад, а в производстве скота и птицы и надое молока образовался спад на 1,9% и 3,1%, сообщает Иркутскстат.

В целом в Иркутской области насчитывается 274,9 тыс. голов крупного рогатого скота, 189,7 тыс. свиней, 101,4 тыс. овец и коз.

Поголовье балансирует на грани стабильности. В скотоводстве общее наличие лишь на 0,1% больше имевшегося годом ранее (при этом коров стало меньше на 0,4%), поголовье овец и коз возросло на 1%, а свиней – сократилось на 4,2%.

Сельхозорганизации региона не досчитались прежнего поголовья по всем видам скота. личных хозяйствах стадо КРС и количество свиней снизилось на 2-3%, овец и коз стало больше на 1,9%. Мелкого рогатого скота чуть больше стало и на фермерских подворьях (на 1,3%), при этом хорошими темпами расширяется стадо крупного рогатого скота (на 14%). Однако фермеры отказываются от содержания части свиней, их стало меньше за год на 19%.

После подведения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи будет получена более подробная информация о наличии скота у сельхозпроизводителей.