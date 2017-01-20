Новости

Лесхоз в Иркутской области задолжал более 1,5 миллионов Красноярскому авиационно-спасательному центру МЧС России

Судебные приставы Катангского районна взыскали задолженность по оплате авиарейса по тушению лесных пожаров.

По решению Арбитражного суда Красноярского края ОГАУ «Катангский лесхоз» был обязан выплатить более 1,5 млн рублей ФГБУ «Красноярский авиационно-спасательный центр МЧС России» за использование вертолета для тушения горящей тайги в августе 2014 года на территории Катангского района.

Организация-должник отказалась исполнить свои долговые обязательства в добровольном порядке. Тогда судебные приставы обратили взыскание на деньги, находящиеся на расчетных счетах лесхоза, сообщают в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

Сумма долга была перечислена взыскателю в считанные дни, а 106 тыс. рублей исполнительского сбора поступили в бюджет Российской Федерации.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.