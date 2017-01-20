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История с укреплением рубля еще не подошла к концу

Днем в четверг российский рубль отступает в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 59,86 руб. (+0,5%). Евро стоит 63,76 руб. (+0,7%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 20 января, составляют 59,35 руб. за американскую валюту (повышена на 17 копеек) и 63,18 руб. за европейскую (понижена на 4 копейки).

Стоимость энергоносителей сегодня держится в плюсе. Баррель североморской нефти Brent торгуется по $54,36 (+0,8%). «Бочка» черного золота, как видно, прочно встала в среднесрочный торговый диапазон с границами $53-58, где пока и останется.

Спустя некоторое время в рубле снова разыгрывается собственная история. Последние пару дней российская валюта игнорирует перепады настроений в нефти, сосредоточившись на внутренних поводах для движения. Так, интересным драйвером для усиления спроса на рубли оказались предложения Минфина по ОФЗ. Сам по себе этот повод для роста производный, ведь поддержка российской валюты не была основной целью мероприятий ведомства. Он и оказался краткосрочным: как только основное предложение бондов было сделано, рынок начал корректироваться.

Учитывая очень высокую подвижность рубля, вряд ли стоит говорить о том, что история с его укреплением подошла к концу. Технические факторы вполне разрешают движение доллара в область 56-58,50 руб. От нижней границы указанного диапазона в торги начнет включаться Центробанк, по крайней мере, он делал так в 2015 году. Тогда же направленное укрепление рубля можно будет считать логически завершенным. Вполне возможно, что по времени исполнения технический фактор совпадет с фундаментальным: разворотом по нефти или монетарными решениями ЦБ РФ.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари