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Что будет с ценой нефти и с курсом рубля?

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз спроса на нефть в мире на 2017 год на 200 тыс. баррелей в сутки, до 97,8 млн баррелей в сутки. Кроме того, МЭА повысило оценку спроса на нефть в 2016 году также на 200 тыс. баррелей в сутки, до 96,5 млн баррелей в сутки. Таким образом, согласно прогнозу агентства, спрос на нефть в мире вырастет в 2017 году на 1,3%. МЭА связывает повышение прогноза на 2016 и 2017 годы с необычайно холодной зимой в странах ОЭСР (прежде всего в Европе) и повышенным спросом НПЗ на нефть, а также с ростом потребности в топливе для автотранспорта (из-за кризиса предполагалось, что спрос на автомобили и, соответственно, спрос потребителей на светлые нефтепродукты и спрос НПЗ на сырье будет ниже). Ранее прогноз спроса на нефть в мире повысили эксперты нефтяного картеля ОПЕК, но их прогноз значительно сдержаннее: рост спроса всего на 40 тыс. баррелей в сутки в 2017 году, а темпы роста спроса на нефть в текущем году прогнозируются ОПЕК немного ниже, чем прогноз МЭА – на уровне 1,2%.

Мы полагаем, что в связи с выходом мировой экономики из кризиса и с тем, что рост экономики в Китае ожидается, например, Всемирным банком как минимум на уровне 2016 года, мировой спрос на нефть также будет расти. Рост спроса в Евросоюзе также повысит мировой спрос на нефть, поскольку негативное влияние будущей процедуры Brexit на экономику ЕС будет минимальным. При этом сокращение добычи нефти не только ОПЕК, но и независимыми производителями нефти и в первую очередь Россией сможет стимулировать рост цены нефти. Мы ожидаем, что в течение 2017 года средняя цена нефти Brent будет колебаться на уровне $50-55 за баррель по сравнению со среднегодовой ценой в $44,8 за баррель в 2016 году. Это произойдет благодаря растущему спросу, который играет сейчас на нефтяном рынке более значимую роль, чем сокращение предложения, тем более что в соглашении ОПЕК о сокращении добычи некоторые страны-члены отказались принимать участие. По прогнозу МЭА, добыча нефти в России по итогам 2017 года все-таки вырастет, несмотря на ее участие в соглашении с ОПЕК, и рост может составить около 0,3%.

Мы считаем, что если в течение года цена на нефть Brent не опустится ниже $50 за баррель, то рубль может укрепиться примерно до уровня в 55 руб. за доллар. Однако сильного укрепления российской валюты не произойдет, так как это будет не выгодно прежде всего экспортерам несырьевых товаров, которые не могут получать прямые выгоды от растущей цены на нефть, и которых государство сегодня всячески поддерживает административными и финансовыми методами.

Наталья Мильчакова, замдиректора аналитического департамента Альпари