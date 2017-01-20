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Жители Забайкалья в 2016 году оформили в Сбербанке почти 50 тысяч потребительских кредитов

В 2016 году забайкальцы оформили в Сбербанке почти 50 тысяч потребительских кредитов на общую сумму свыше 7 млрд. рублей. По сравнению с 2015 годом объемы кредитования выросли на 30 процентов.

Рост количества полученных забайкальцами потребительских кредитов обусловлен в том числе снижением ставок до докризисного уровня.

Для оформления заявки на получение потребительского кредита заемщику необходимо предоставить паспорт, справку о доходах и копию трудовой книжки. Для клиентов, получающих заработную плату на карту Сбербанка, список документов сокращен до минимума - при обращении в офис достаточно иметь паспорт.