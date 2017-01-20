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Три тысячи банковских карт выдал Сбербанк студентам Бурятии в 2016 году

В 2016 году Сбербанк эмитировал 3 тысячи банковских карт только для студентов вузов Бурятии. Перечисление стипендии осуществляется на карты Сбербанка платежных систем Visa и MasterCard в рамках соответствующих договоров, заключенных Сбербанком с учебными заведениями. Всего на территории Бурятии сегодня действует почти 55 тысяч карт Сбербанка для молодежи.

- Студенты активно пользуются новинками в области технологий и интерактивных приложений. Владельцы карт Сбербанка как раз получают доступ к современным банковским услугам. Они могут управлять счетом с помощью мобильного и интернет-банка, есть возможность привязать карту к электронным кошелькам, платить безналично за товары, услуги в Интернете и в торговой сети, – отмечает начальник управления прямых продаж Бурятского отделения Сбербанка Хингелова Ольга.

Оформить молодежную карту в Сбербанке могут клиенты в возрасте от 14 до 25 лет. При этом можно заказать карту с индивидуальным дизайном. Владельцам молодежных карт доступны специальные условия программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» – до 10% от суммы покупки «возвращаются» на счет в виде бонусов Спасибо.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru..