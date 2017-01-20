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Число сотрудников Сбербанка сократится вдвое к 2025 году – Герман Греф

Общее число сотрудников Сбербанка к 2025 году может сократиться вдвое, заявил глава банка Герман Греф на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Сейчас в Сбербанке 330 тыс. сотрудников, но в 2025 году, Герман Греф считает, что их количество уменьшится наполовину в связи с активным переводом услуг банка в цифровую сферу, пишет РБК с отсылкой на Иртерфакс.

Сейчас в работе с физлицами Сбербанк проводит через цифровые каналы около 50% операций, но Герман Греф прогнозирует увеличение этой цифры до 100% через 8 лет.

В конце декабря 2016 года в интервью телеканалу «Россия 24» Греф сообщил, что в ближайшее время Сбербанк планирует закрывать лишь невостребованные клиентами отделения. А потому, по его мнению, несмотря на увеличение темпов сокращения сети отделений Сбербанка, на 50–70% она сохранится и через пять лет. Глава Сбербанка тогда заверил, что связанное с закрытием части отделений сокращение общего числа рабочих мест не станет серьезной угрозой для работников, которые смогут найти работу в создаваемых вокруг банка «малых бизнесах».

«Это стратегия создания цифровой экосистемы, тот тренд, который мы сегодня видим в мире, и это крайне необходимо для экономики нашей страны. Это очень серьезно изменит практически все секторы экономики. С другой стороны, для нас это способ сохранения наших людей, рабочих мест», — пояснил Греф.