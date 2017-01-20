Путешествуйте выгодно с картами Visa Связь-Банка

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Путешествуйте выгодно с картами Visa Связь-Банка20 января 2017
Держатели премиальных карт Visa, выпущенных Связь-Банком (Группа Внешэкономбанка), могут получить серьезные скидки на оплату путешествий!
- бесплатный завтрак и выгодные тарифы на проживание в сети отелей Marriott: до 3 сентября 2017 г.
- -25% на проживание в отелях Jumeirah: до 31 марта 2017 г.
- до -15% на авиабилеты Emirates: до 1 февраля 2017 г.
- -10% на проживание в отелях Azimut Hotels: до 1 декабря 2017 г.
Скидка предоставляется при оплате премиальными картами Visa (Visa Gold, Visa Infinite).
Информацию об организаторе акций, о правилах их проведения, количестве призов по результатам таких мероприятий, сроках, месте и порядке их получения Вы можете узнать на сайте платежной системы.
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