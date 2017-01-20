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Карта «Перекресток» Альфа-Банка — лучшая программа лояльности по версии Frank Research Group

Карта «Перекресток» Альфа-Банка получила награду в категории «Максимальная выгода для всех в массовом сегменте» по версии Frank Research Group. Кроме того, дебетовая карта Alfa-Bank CashBack вошла в ТОП-5 в категории «Максимальная выгода для автомобилистов в массовом сегменте», карты Wargaming — в ТОП-3 в категории «Максимальная выгода для геймеров», карта Alfa-Miles Classic вошла в ТОП-5 в категориях «Максимальная выгода для путешественников в массовом сегменте» и «Максимальная выгода для путешественников в высокодоходном сегменте».

Исследовательская компания Frank Research Group провела презентацию исследования «Банковские программы лояльности 2016» и объявила победителей Frank RG Banking Loyalty Award 2016. Это единственное детальное исследование банковских программ лояльности, которое проводится уже три года и опирается, помимо данных, полученных из открытых источников, на информацию, полученную от участников рынка (benchmark). Всего в исследовании приняли участие 25 крупнейших банков, чья доля составила свыше 89% рынка дебетовых карт и почти 93% рынка кредитных карт.

«Проект с сетью супермаркетов „Перекресток“ очень актуален для российского рынка. Это уникальное взаимовыгодное партнерство в сфере банкинга и фудритейла. Мы запустили эту карту в конце ноября и уже видим, что карты „Mastercard — Перекресток — Альфа-Банк“ крайне востребованы: за неполные два месяца было продано уже более 100 тысяч карт. Этот продукт позволят существенно экономить семейный бюджет, накапливая бонусы от транзакций и приобретая продукты и товары в супермаркетах „Перекресток“ со скидкой до 7%. Мы сделали использования карт максимально удобным и выгодным, предоставив возможности бесплатного пополнения с карт других банков, бесплатное мобильное приложение, выгодный курс начисления баллов и ожидаем высоких результатов и удовлетворенности клиентов», прокомментировала Екатерина Коновалова, Директор по работе со стратегическими партнерами и развитию программы лояльности Блока «Розничный Бизнес» Альфа-Банка.

«Это исследование особенно важно в текущих условиях, когда рынки вкладов и кредитов стагнируют, и только рынок платежей демонстрирует устойчивый рост. Именно вокруг платежей и выстраиваются отношения клиент-банк. Поэтому программы лояльности способны стать основой не только развития карточного бизнеса, но и долгосрочной лояльности клиента своему банковскому бренду», — отметил Юрий Грибанов, генеральный директор Frank Research Group.

Данное исследование не только выявило наиболее интересные программы лояльности, но и дает любому банку гибкий инструмент для оценки своего конкурентного положения в зависимости от профиля целевого клиента банка (размер ежемесячных транзакций по карте, распределение трат клиента по разным категориям). В рамках исследования впервые был проанализирован бизнес «в цифрах» и бизнес-результаты программ лояльности.

«Проведение исследования «Банковские программы лояльности 2016» было для нас значимым вызовом. Нашей задачей было не только максимально объективно оценить преимущества программ лояльности ведущих банков, но и дать им инструмент для текущей корректировки и настройки программ лояльности в зависимости от стратегии банка и избранного целевого клиентского сегмента банка«,- говорит Ирина Довыденко, руководитель проекта «Банковские программы лояльности».

Программа лояльности — это, как правило, привязанная к карточным продуктам (кредитным или дебетовым) программа стимулирования транзакционной активности клиентов банков. Клиенты получают вознаграждение в виде кэшбэка (возврата части потраченных сумм), бонусов или миль, которыми можно оплатить новые покупки с учетом определенных ограничений.

Вручение наград и презентация результатов исследования состоялись 18 января 2017 г. в Особняке на Волхонке. В рамках торжественной церемонии награждения была проведена панельная дискуссия с участием руководителей подразделений карточного бизнеса и программ лояльности крупнейших банков российского рынка.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 14 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.