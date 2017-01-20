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Альфа-Банк предоставил долгосрочное финансирование Агрохолдингу «Степь», входящему в Группу АФК «Система», на покупку сельхозактивов

Альфа-Банк начал сотрудничество с Группой компаний «Степь» - сельскохозяйственным подразделением АФК "Система", предоставив долгосрочное финансирование для целей приобретения сельскохозяйственных активов, что позволило существенно расширить земельный банк агрохолдинга.

Приобретенные активы расположены в текущем регионе присутствия компании – Ростовской области и Ставропольском крае. В результате сделки земельный банк Агрохолдинга «Степь» вырос до 313 тыс. га.

«Альфа-Банк активно развивает кредитование сельскохозяйственной промышленности сектора и обладает большим арсеналом решений для компаний данного сектора. В том числе, мы готовы предоставлять длинное финансирование, что ярко иллюстрирует данная сделка. Сегодня мы рады поддержать Агрохолдинг «Степь» в реализации стратегически важного для компании приобретения активов и рассчитываем на плодотворное продолжение нашего партнерства», - подчеркнул Директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами Альфа-Банка Сергей Андреев.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 14 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.