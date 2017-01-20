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В российской экономике нет пузырей — Шувалов

Экономика России «достаточно здорова», в ней нет ни одного пузыря, а в ближайшем будущем ожидается серьезный приток иностранных инвестиций, уверен первый вице-премьер Игорь Шувалов.

«Мы сейчас находимся в ситуации, когда нет ни одного пузыря ни на одном рынке — ни на рынке недвижимости, ни на рынке ценных бумаг, нигде. Абсолютно стерильная ситуация», — сказал Шувалов на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Весной 2016 года представители Министерство экономического развития и Центробанка предостерегали о возможности образования пузырей на финансовых рынках в связи с профицитом ликвидности.

18 января ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Владимир Мау сравнил падение доходов среднего класса, случившееся после десятилетнего роста, опережавшего рост ВВП и производительности труда со сдувшимся пузырем, пишет РБК.

Шувалов также сообщил, что правительство страны собирается ускорить рост ВВП страны, чтобы в будущем перейти от «низких для России» 2-процентных темпов роста к «более приемлемым цифрам».

В 2016 году ВВП России, по предварительным оценкам, сократился на 0,5–0,6%. В 2017 году ВВП России, по прогнозу экспертов МВФ, вырастет на 1,1%, а в 2018 году — на 1,2%.