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Иркутскому застройщику вернули долги по трем госконтрактам после вмешательства бизнес-омбудсмена

В аппарат бизнес-омбудсмена Иркутской области обратился руководитель иркутской компании, который не мог добиться выплат по госконтрактам от трех муниципальных образований.

Так, администрация поселка Видим Нижнеилимского района по решению суда была должна предпринимателю более 700 тыс. рублей, однако выплачивать их не спешила.

Сотрудники аппарата Уполномоченного составили правовое заключение по данному факту и направили его местным властям. После этого мэр поселка Видим пообещал погасить долг, но чуть позже. Дума городского поселения приняла решение о самороспуске, поэтому невозможно было внести изменения в бюджет. После формирования нового состава депутатов местная власть сдержала обещание и погасила долг в полном объеме,сообщают в аппарате бизнес-омбудсмена по Иркутской области.

Еще один долг в размере чуть более 1,1 млн рублей числился за администрацией Нукутского района. Местная власть не оплатила выполненные работы сразу по трем муниципальным контрактам, заключенным в 2015 году.

Компания построила многоквартирные дома для молодых семей и специалистов. Объекты приняты без претензий, о чем свидетельствует подписанный акт. Однако не все причитающиеся предпринимателю деньги были выплачены.

Уполномоченный направил мэру Нукутского района заключение с требованием погасить долг. Информация о сложившейся ситуации также была передана в прокуратуру Иркутской области. После этого местная власть полностью погасила долг перед компанией.

Задолженность также числилась за администрацией Куйтунского района. По определению Арбитражного суда она должна была выплатить компании 32 тыс. рублей, но сделала это тоже только после вмешательства сотрудников аппарата бизнес-омбудсмена.

Таким образом благодаря действиям уполномоченного предприниматель получил долги на общую сумму почти 2 млн рублей.