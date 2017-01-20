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В Братске закрыт интернет-алкомаркет

Фото: foodmarkets.ru

Прокуратура г. Братска проверила исполнение ФЗ о противодействии незаконному обороту алкогольной и табачной продукции в сети Интернет. В ходе проверки обнаружился факт дистанционной реализации алкогольной и табачной продукции неограниченному кругу лиц.

Интернет-сайт принадлежал ООО «Алые паруса», осуществлявшей данную деятельность на территории Центрального района г. Братска.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в г. Братске и Братском районе привлек руководителя общества к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 14.2 КоАП РФ, ему назначено 3 тысячи рублей штрафа.

Кроме того, прокуратура предъявила ему исковое заявление в суд о признании информации, размещенной в сети Интернет запрещенной к распространению на территории Российской Федерации и запрете ООО «Алые паруса» осуществлять реализацию алкогольной и табачной продукции дистанционным способом, сообщают в пресс-службе Прокуратуры Иркутской области.

Решением Братского городского суда, вступившим в законную силу, исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.