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Морозы помогли энергетикам. Потребление и выработка электроэнергии в Иркутской области в 2016 году увеличились

Потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области в 2016 году увеличилось на 1,4% относительно 2015 года, выработка увеличилась на 2,8%.

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Иркутской области» (Иркутское РДУ), потребление электроэнергии в Иркутской энергосистеме за 12 месяцев 2016 года составило 53 201,6 млн кВт•ч, что на 1,4% выше аналогичного показателя 2015 года.

Выработка электроэнергии за 12 месяцев 2016 года электростанциями Иркутской области составила 49 309,98 млн кВт•ч, что на 2,8% выше, чем в 2015 году.

При этом суммарная выработка ТЭС и электростанций промпредприятий региона в 2016 году снизилась на 0,7% относительно 2015 года, составив 11 945,33 млн кВт•ч. Выработка ГЭС, наоборот, увеличилась на 4,0 %, составив 37 364,64 млн кВт•ч. Рост выработки ГЭС произошел за счёт роста выработки Братской ГЭС на 6,1% и Усть-Илимской ГЭС на 2,6%.

В декабре 2016 года потребление электроэнергии в Иркутской энергосистеме составило 5 196,254 млн кВт•ч, что на 2,3% выше, чем за декабрь 2015 года.

Выработка электроэнергии электростанциями Иркутской области в декабре 2016 года составила 4 504,238 млн кВт•ч, что на 1,8% выше, чем за декабрь 2015 года.

Как пояснил директор Иркутского РДУ Дмитрий Маяков, увеличение объёма потребления в Иркутской энергосистеме по итогам 2016 года обусловлено снижением среднегодовой температуры наружного воздуха на 1,80С в сравнении с 2015 годом.