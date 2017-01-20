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Ликвидирован игорный салон в городе Зиме Иркутской области

Следователи и полицейские продолжают работу по выявлению и пресечению игорной деятельности на территории Иркутской области.

18 января в ходе проведения оперативных мероприятий правоохранители пресекли деятельность салона игровых автоматов, расположенного в ТК «Престиж» по адресу: г. Зима, ул.Клименко, 16А. В ходе обыска изъяли 5 компьютеров, около 15 тысяч рублей, и документы, пишет пресс-служба следственного управления СКР по Иркутской области.