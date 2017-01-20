В супермаркетах «Слата» установят контейнеры для сбора одежды

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В супермаркетах «Слата» установят контейнеры для сбора одежды20 января 2017
Чтобы помочь нуждающимся, не обязательно быть миллионером. Достаточно просто принести вещи, которые стали малыми, большими или просто ненужными, в один из четырех супермаркетов «Слата», где с 19 января установлены контейнеры для сбора одежды.
Инициаторами акции выступили благотворительный магазин «Вторник» и торговая сеть «Слата».
Около 90% вещей, собранных с помощью контейнеров, будут переданы в благотворительные организации и нуждающимся людям, а 10% – проданы в благотворительном магазине «Вторник». Прибыль от вырученных средств организаторы акции перечислят в городские благотворительные и экологические организации.
Максим Маминов, директор по маркетингу торговой сети «Слата»: «Мы решили поддержать данный благотворительный проект как социально значимый. Ведь нередко люди, готовые оказать помощь нуждающимся, просто не знают, куда нести и кому передавать вещи. Благодаря таким контейнерам в супермаркетах «Слата» помогать тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, станет проще. Теперь сделать доброе дело также легко, как сходить за покупками!».
Светлана Первенецкая, руководитель благотворительного магазина «Вторник», так прокомментировала инициативу: «Много людей нуждается в помощи, которую каждый из нас в состоянии оказать, поделившись ненужными вещами. Отправляясь в магазин, захватите с собой пакет с ненужной одеждой, обувью, игрушками, книгами и опустите его в специальный контейнер. Поделитесь вещами, которые приносили вам тепло и радость, пусть порадуют других! Мы рады, что торговая сеть «Слата» поддержала нашу идею. С такими партнерами у нас все получится».
Контейнеры для сбора одежды будут установлены в четырех супермаркетах «Слата»:
- г.. Иркутск, ТЦ Юбилейный, мкр. Юбилейный, 19/1
- г.. Иркутск, ул. Советская, 176Б
- г.. Иркутск, ул. Ржанова, 164
- г.. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7
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