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Новый закон объединил процедуры кадастрового учета и регистрации прав

С 1 января 2017 года вступил в силу федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости», который предусматривает введение Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и единой учетно-регистрационной процедуры. В состав Единого реестра недвижимости вошли сведения, ранее содержавшиеся в кадастре недвижимости и реестре прав.

«До 2017 года кадастровый учет и регистрация прав были разными процедурами. Таким образом, для того, чтобы оформить в собственность дом или земельный участок, в первую очередь требовалось обращаться в Кадастровую палату и ставить свое имущество на учет. Благодаря созданию Единого реестра недвижимости жители Иркутской области получили возможность подавать заявления на кадастровый учет и регистрацию прав одновременно. Это значительно экономит время граждан и делает операции с недвижимостью более удобными», - комментирует нововведения заместитель директора филиала Федеральной кадастровой палаты по Иркутской области Екатерина Мартынова.

Кадастровый учет, регистрация возникновения и перехода права подтверждается выпиской из Единого реестра недвижимости. Регистрация договора и иных сделок удостоверяется специальной регистрационной надписью на документе. При этом Росреестром гарантирован высокий уровень защиты прав на недвижимости. Информация об объектах хранится в электронном виде. Такой способ позволяет исключить случайную потерю данных и мошенничество.

Кроме того, новый закон отменил выдачу выписок из Единого реестра прав и кадастра недвижимости. Сведения о земельных участках, домах, квартирах, а также зарегистрированных правах и обременениях теперь выдаются в виде выписок из Единого реестра недвижимости.

В целом нововведения не отразились на порядке получения услуг. Заявления на кадастровый учет и регистрацию прав, а также запросы на предоставление сведений из ЕГРН, как и раньше, можно подать в офисах предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы». Узнать адреса и графики работы офисов многофункционального центра можно на сайте учреждения (www.mfc38.ru).