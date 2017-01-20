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В XXXIII зимних сельских спортивных играх Иркутской области примут участие более 600 человек

Министерство спорта Приангарья с 27 по 29 января проводит финальные соревнования XXXIII зимних сельских спортивных игр Иркутской области, в которых примут участие более 600 человек в составе 16 команд из различных муниципальных районов. Об этом сообщил министр спорта Иркутской области Илья Резник.

В 2017 году зимние сельские спортивные игры посвящены 80-летию Иркутской области. По слова министра, они призваны привлечь население к занятиям физкультурой и спортом. Состязания пройдут в три этапа: первый этап является муниципальным, второй этап – региональный, в нем принимают участие лучшие команды районов, и третий – всероссийский.

Площадками для проведения игр послужат спортивно-оздоровительный комплекс Областного училища олимпийского резерва и оздоровительно-образовательный центр «Галактика» под Ангарском.

В программу входят соревнования по баскетболу, лыжным гонкам, настольному теннису, ринк-бенди, шахматам, шашкам, гиревому спорту.

XXXIII зимние сельские спортивные игры Иркутской области проводятся при поддержке министерства сельского хозяйства области и Иркутского регионального отделения ОМОО «Российский союз сельской молодежи».

Как сообщают в пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, по итогам соревнований на основании команды-победителя будет сформирована сборная команда Иркутской области для участия в VIII Всероссийских зимних сельских спортивных играх, которые пройдут со 2 по 6 марта в Бердске в Новосибирской области.