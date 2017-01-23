Новости

Павел Сыров: "Снижения цен на автомобили ожидать не стоит, несмотря на укрепление рубля"

За 2016 год автомобили в России подорожали в среднем на 15%. Средневзвешенная стоимость новой машины, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», выросла до 1,4 млн рублей. Cредневзвешенные цены автомобилей премиум-сегмента – еще выше, они находятся в диапазоне от 3 до 7 миллионов рублей.

Средневзвешенные цены автомобилей премиум-сегмента в России, тыс. руб.

Источник: АВТОСТАТ. Данные за январь - ноябрь 2016 года

Эксперты рынка считают, что текущие цены автомобилей – далеко не предел. В 2017 году авторынок может ждать новая волна роста ценников.

Три вопроса о ценовой политике портал SIA.RU задал Павлу Сырову, директору дилерского центра «Лексус – Иркутск».

1. Как будут вести себя цены на новые автомобили в 2017 году?

Несмотря на укрепление рубля, снижения цен на автомобили ожидать не стоит, напротив, они будут расти, и, скорее всего, производители будут повышать их плавно в течение года. В январе цены на автомобили уже незначительно выросли, основной же рост цен ожидается в феврале-марте, когда поступят автомобили 2017 года выпуска.

По прогнозам, цены к концу 2017 года прибавят 10% в среднем по рынку, а сильнее всего изменятся в нижнем и среднем ценовых сегментах.

2. Какие факторы играют в пользу роста цен, а какие – против?

Одна из самых очевидных причин роста цен на автомобили – нестабильный валютный рынок, причем не надо забывать, на сколько подорожала валюта в конце 2014 года, цены же на автомобили за два года не продемонстрировали пропорционального изменения, очевидно, что производителям текущее ценообразование не выгодно. Также необходимо учитывать тот факт, что с 2017 года все новые модели автомобилей в России должны быть оборудованы системой ЭРА-ГЛОНАСС, и это также увеличит их стоимость.

3. Можно ли сказать, что сейчас – удачное время для покупки нового авто?

Безусловно, сейчас наиболее благоприятное время для покупки автомобиля, когда дилеры предлагают на модели прошлого года специальные предложения и еще есть ассортимент.

Кроме того, если учесть, что цены на новые автомобили в 2017 году неизбежно вырастут, то можно сказать наверняка, что чем раньше будет приобретен автомобиль, тем выгоднее будет покупка.