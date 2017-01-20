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В Иркутске введён особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим действует в областном центре Приангарья с 20 января. Такое решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Иркутска.

Причиной введения особого противопожарного режима послужило увеличившееся количество пожаров с начала нового года, погибших и травмированных на них людей.

В период действия режима запрещается разводить костры, в т.ч. на приусадебных участках, сжигать мусор или отходы производства, проводить любые огнеопасные работы.

Управления ЖКХ города обязаны обеспечивать пожарную безопасность на подведомственной территории, ограничив доступ посторонних лиц в подвалы, чердаки жилых домов, в неэксплуатируемые здания и сооружения. Подвалы и чердаки домов должны быть очищены от мусора и прочих горючих материалов.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Иркутска проводит совместные с представителями полиции и администрации рейды по жилому сектору города с проверкой пожарной безопасности жилья, а также проверки расселённых домов и нежилых строений, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.