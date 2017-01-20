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40% работников малого и среднего бизнеса в России получают зарплату в конверте

40% сотрудников, занятых в российском малом и среднем бизнесе, получают зарплату в конверте на своей основной работе и 55% – на дополнительной. Это показали результаты опроса, проведенного экспертами проекта «Mail.Ru для бизнеса», чтобы выяснить, платят ли представители российского СМБ налоги со своей зарплаты и рассчитывают ли, в свою очередь, на пенсию от государства.

Оказалось, что зарплату в конверте на своей основной работе получают 40% респондентов, из них 30% – «серую» и 10% – «черную». При этом для серых схем типично отдавать в конверте больше 50% суммы выплат. Треть опрошенных имеют дополнительную работу, и на них доля тех, кто получает «черную» зарплату, еще выше – 55%.

Почти половина респондентов теоретически могли бы перейти на черную или серую зарплату. Основная мотивация – увеличение оклада. 56% считают, что при таких условиях он должен вырасти вдвое, еще 31% — в полтора раза. Интересно, что 7% опрошенных вообще не гонятся за белой зарплатой и готовы перейти на оплату в конвертах даже без повышения заработка.

Больше половины респондентов (51%) называют среди минусов черных и серых схем низкие пенсионные отчисления. Однако только 4% считают, что государственной пенсии им хватит на все.

Более трети респондентов (37%) собираются жить на пенсии за счет накоплений. При этом сбережения начали делать лишь 10%. Треть опрошенных не будет откладывать деньги на пенсию, а 58% только планируют этим заняться.

В опросе приняли участие 640 пользователей проекта «Mail.Ru для бизнеса» — платформы, которая объединяет сервисы Mail.Ru Group, ориентированные на b2b-рынок. Респонденты являются представителями российского малого и среднего бизнеса и работают в таких отраслях, как торговля, производство, реклама, маркетинг и PR, образование, IT, телеком, транспорт, связь и других.