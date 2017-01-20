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В Иркутской области продолжается работа по улучшению инвестиционного климата

Первое в этом году заседание «проектного офиса» по внедрению в Иркутской области лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ прошла 20 января под руководством Антона Логашова, заместителя Председателя Правительства Иркутской области - министра экономического развития региона.

На совещании подвели итоги деятельности «проектного офиса» по внедрению лучших практик Национального рейтинга за 2016 год и рассмотрели вопросы по внедрению целевых моделей в сфере улучшения инвестиционного климата, разработанных Агентством стратегических инициатив (АСИ).

Как рассказал Антон Логашов, в прошлом году было проведено шесть заседаний «проектного офиса», на одном из которых заключено соглашение с АСИ. Создано пять рабочих групп, составлена и утверждена «дорожная карта». По итогам мониторинга за декабрь, завершенность выполнения мероприятий «дорожной карты» составляет 78%, своевременность выполнения «дорожной карты» – 99%, общее количество исполненных мероприятий «дорожной карты» – 151 из 195.

- Несмотря на положительную тенденцию, есть невыполненные пункты. На ближайшую перспективу перед нами стоят более глобальные задачи. Это внедрение девяти целевых моделей - приоритетных направлений в сфере улучшения инвестиционного климата, закрепленных в поручении Президента РФ, и новый формат работы «проектного офиса», - подчеркнул Антон Логашов.

С целью оптимизации ключевых условий ведения бизнеса на региональном уровне, сокращения разрывов по количеству и продолжительности одних и тех же процедур между субъектами РФ Агентство стратегических инициатив предлагает новый подход к работе региональных команд на основе внедрения целевых моделей в рамках проектного управления. Целевые модели разработаны на федеральном уровне рабочими группами из представителей профильных министерств, ведомств, деловых объединений, экспертного и предпринимательского сообщества. При этом целевые модели сформированы на основе лучших региональных практик, то есть в них заложены реальные примеры, которые работают на конкретных территориях, сообщают в пресс-службе Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

В соответствии с поручением Президента РФ до 1 марта 2017 года и после получения соответствующих методических рекомендаций со стороны АСИ будет разработана «дорожная карта» по внедрению целевых моделей на территории Иркутской области.