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На 28,3 млн руб увеличили объем финансирования детской оздоровительной кампании Приангарья

В Иркутской области объем средств детской оздоровительной кампании 2017 года увеличен на 28,3 млн руб. по сравнению с 2016 годом и составляет 623,4 млн руб. (2015-2016 г. – 595,1 млн руб.). Об этом сообщила заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Татьяна Плетан.

Финансирование кампании осуществляется за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы Иркутской области «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014-2018 годы.

- Общая сумма средств за счет всех источников составляет 817,6 млн руб., в том числе: областной бюджет – 623,4 млн рублей, средства муниципальных бюджетов – 103,2 млн рублей, средства предприятий, учреждений, профсоюзных организаций, спонсоров – 39,1 млн рублей, средства родителей – 51,9 млн рублей,

- уточнила Татьяна Плетан.

Запланировано, что в период детской оздоровительной кампании 2017 года в области будут функционировать 933 оздоровительных учреждения: 70 загородных оздоровительных лагерей, 18 санаториев, 763 лагеря с дневным пребыванием детей, 42 палаточных оздоровительных лагеря, 39 лагерей труда и отдыха.

По словам Татьяны Плетан, впервые за последние несколько лет увеличен на 5,5% максимальный размер стоимости путевки. Так, стоимость путевки в санатории на 18 дней составит в 2017 году в южных территориях 15,6 тыс. рублей, в северных – 16, 9 тыс. рублей, стоимость путевки в загородный оздоровительный лагерь на 18 дней - на юге 13,3 тыс. рублей, на севере 14,4 тыс. руб, соответственно стоимость путевки в палаточный лагерь на 14 дней - 7,2 тыс. рублей и 7, 8 тыс. рублей.

В 2017 году увеличен размер субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей на 4,5 млн руб. С этого года стоимость набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей на 1 ребенка в день составит 117 (111) рублей в южных районах области, 132 (125) рубля в северных.

Кроме этого, проведен конкурсный отбор на право получения субсидий на укрепление материально-технической базы муниципальных оздоровительных учреждений, пишет пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Победителями конкурсного отбора стали 14 муниципальных оздоровительных учреждений, среди которых детский стационарный оздоровительно-образовательный центр «Надежда» города Братска, ДОЛ «Солнечный» Слюдянского района, ДОЛ «Заря» Нижнеудинского района, ДОЛ «Лена» Качугского района. Объем средств областного бюджета, предусмотренный на предоставление субсидий, составляет 23,1 млн руб.

Как и в прошлом году, полную компенсацию стоимости путёвки в летний оздоровительный лагерь получат дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей - сама путёвка и проезд к месту отдыха и обратно оплачивается из областного бюджета. Дети родителей, работающих в организациях независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, будут обеспечены частично оплаченными путевками - 80% стоимости путевки оплачивается за счет бюджета Иркутской области, 20% стоимости путевки оплачивает родитель ребенка.