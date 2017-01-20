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Более 60 млрд рублей налогов оплатили россияне в 2016 году через сайт ФНС России

Сумма платежей по оплате налогов и сборов физических лиц через сайт ФНС России за 2016 год составила более 60 млрд рублей, совершено свыше 31 млн операций.

Сервисы ФНС России, позволяющие физическим лицам осуществлять онлайн платежи – «Личный кабинет налогоплательщика» и «Заплати налоги» – доступны налогоплательщикам - клиентам кредитных организаций, с которыми ФНС России заключены соглашения об информационном обмене при осуществлении платежей физических лиц, администрируемых налоговыми органами.

На данный момент технически реализована возможность оплаты у 27 кредитных организаций, в том числе у Сбербанка России, Газпромбанка, Банка ВТБ, Альфа-Банка, Промсвязьбанка, КИВИ Банка.