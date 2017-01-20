В иркутском микрорайоне Солнечном открылось отделение детской художественной школы № 4

Отделение детской художественной школы №4 открылось в Иркутске в микрорайоне Солнечный. Помещение, где теперь учатся 40 юных художников, посетил глава города Дмитрий Бердников. Он также поручил начальнику управления культуры администрации Иркутска Виталию Барышникову совместно с комитетом по градостроительной политике продолжить работу с застройщиками по расширению сети муниципальных художественных, музыкальных школ и школ искусств.

- Особо остро проблема нехватки учреждений дополнительного образования детей стоит в Октябрьском округе, - подчеркнул глава города. – Благодаря открытию филиала художественной школы №4 здесь появились новые возможности для занятий. Надо продолжать эту работу и делать все для того, чтобы таких отделений было больше, - отметил Дмитрий Бердников.

Общая площадь отделения - чуть более 120 кв м. Помещение безвозмездно передано от одной из организаций областного центра. Из городского бюджета выделены средства на проведение ремонта, перепланировки и закупку современного оборудования. В апреле-мае в отделении будет набран следующий класс, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.