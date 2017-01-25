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ТОП-10 самых выгодных вкладов в Иркутске

В 2017 году банки продолжили снижать ставки по вкладам, причем, как правило, отказываются от самых доходных предложений в линейке. Тем не менее, у вкладчиков еще есть возможность найти депозиты с привлекательными условиями и получать до 10% годовых. Обзор самых выгодных вкладов Иркутска – в материале SIA.RU.

Для выборки лучших вкладов мы использовали только один критерий – сумма вклада не должна превышать 1 млн 400 тыс. рублей – именно эта сумма, как известно, застрахована государством.

Традиционно к участию в рэнкинге не допускались специальные вклады (пенсионные, инвестиционные, детские, страховые), повышенный процент по которым был обеспечен дополнительными условиями. Когда, чтобы получить большую ставку, клиент, к примеру, должен купить паи определенных ПИФов, застраховать свою жизнь или имущество, быть участником «зарплатного» проекта в банке и т.д. Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 24 января 2017 года, с суммой вклада 1 млн 400 тыс. рублей. Вклады были проранжированы по ставке. При этом по «ступенчатым вкладам», по которым ставка различается в разные периоды вклада, была рассчитана эффективная ставка.

ТОП-10 самых выгодных вкладов в Иркутске

( Условия выборки: сумма вклада – 1 400 000 рублей )

* Открытие через интернет

** С капитализацией