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ТОП-10 самых выгодных вкладов в Иркутске25 января 2017
В 2017 году банки продолжили снижать ставки по вкладам, причем, как правило, отказываются от самых доходных предложений в линейке. Тем не менее, у вкладчиков еще есть возможность найти депозиты с привлекательными условиями и получать до 10% годовых. Обзор самых выгодных вкладов Иркутска – в материале SIA.RU.
Для выборки лучших вкладов мы использовали только один критерий – сумма вклада не должна превышать 1 млн 400 тыс. рублей – именно эта сумма, как известно, застрахована государством.
Традиционно к участию в рэнкинге не допускались специальные вклады (пенсионные, инвестиционные, детские, страховые), повышенный процент по которым был обеспечен дополнительными условиями. Когда, чтобы получить большую ставку, клиент, к примеру, должен купить паи определенных ПИФов, застраховать свою жизнь или имущество, быть участником «зарплатного» проекта в банке и т.д. Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 24 января 2017 года, с суммой вклада 1 млн 400 тыс. рублей. Вклады были проранжированы по ставке. При этом по «ступенчатым вкладам», по которым ставка различается в разные периоды вклада, была рассчитана эффективная ставка.
ТОП-10 самых выгодных вкладов в Иркутске
( Условия выборки: сумма вклада – 1 400 000 рублей )
|No
|Банк
|Вклад
|Ставка, % годовых
|Cумма, руб
|
Срок вклада
|Попол-
нение
|Частичное снятие
|Выплата %
|Полные условия
|
1
|
Байкал "Капитальный"
|
10,00%
|
от 1 000 000 RUB
|
732 дн
|
да
|
нет
|
в конце срока
|
2
|
УДАЧНЫЙ
|
10,00%
|
от 10 000 RUB
|
370 дн
|
да
|
нет
|
ежемесячно
|
3
|
Персональный
|
9,40%
|
от 300 000 RUB
|
365 дн
|
да
|
нет
|
ежемесячно
|
4
|
Максимальный доход
|
9,4% *
|
от 1 000 000 RUB
|
1 год
|
нет
|
нет
|
в конце срока
|
5
|
Классический
|
9,25%
|
от 1 400 000 RUB
|
379 дн
|
нет
|
нет
|
в конце срока
|
6
|
Снеговик
|
9,00%
|
от 10 000 RUB
|
370 дн
|
нет
|
нет
|
ежемесячно
|
7
|
Рождественская мелодия
|
9,00%
|
от 1 000 000 RUB
|
180 дн
|
нет
|
нет
|
в конце срока
|
8
|
Новогодний чулок. Онлайн
|
8,8% *, **
|
от 10 000 RUB
|
367 дн
|
да
|
да
|
ежеквартально
|
9
|
Классический
|
8,55% *
|
от 3 000 RUB
|
1460 дн
|
нет
|
нет
|
в конце срока
|
10
|
Сказочный процент
|
эффективная ставка 8,38%
|
от 100 000
|
с 274 по 367 день
|
нет
|
нет
|
ежемесячно
* Открытие через интернет
** С капитализацией
Вы можете подобрать вклад, учитывающий ваши индивидуальные пожелания по сумме, сроку, возможности пополнения и частичного снятия, здесь: http://sia.ru/?section=5546
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