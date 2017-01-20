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Свыше 14 млн пассажиров перевезла ВСЖД по итогам 2016 года

За 12 месяцев 2016 года Восточно-Сибирской железной дорогой было перевезено порядка 14,3 млн пассажиров.

Поездами дальнего следования формирования Восточно-Сибирского филиала АО «ФПК» было отправлено более 2,9 млн человек, что превысило показатель 2015 года на 5 %. В плацкартных и общих вагонах было перевезено свыше 2,1 млн пассажиров, количество пассажиров купе превысило 780 тыс.

В пригородном сообщении «Байкальской пригородной пассажирской компанией» перевезено более 11,3 млн человек. В том числе по Иркутской области – более 11,1 млн человек, по Республике Бурятия – 269 тысяч человек. Снижения общего количества перевезённых пассажиров по сравнению с прошлым годом не наблюдается. Кроме того популярность пригородных поездов в Республике Бурятия выросла практически в 1,6 раза.