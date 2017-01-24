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ОСАГО отправили в онлайн. Что думают иркутяне?

Продажи электронных полисов ОСАГО стали обязательными для российских страховых компаний. Как будет работать новая система? Что думают о нововведении иркутяне?

Что произошло?

10 июня 2016 года Госдума приняла закон «О внесении изменений в федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». С 1 января 2017 года поправки вступили в силу. Теперь все страховые компании обязаны обеспечить каждому желающему возможность заключения электронного договора ОСАГО.

В Иркутской области за первую неделю 2017 года такой возможностью уже воспользовались 55 автовладельцев. В целом по Сибири, по данным Центробанка, за этот период было реализовано 880 e-полисов.

Как получить электронный полис?

Клиенту необходимо зарегистрировать на сайте компании личный кабинет, заполнить заявление о заключении договора. После этого будет рассчитан размер страховой премии, и страхователь сможет оплатить заключение договора с помощью банковской карты.

Полис будет размещен в личном кабинете клиента, а также направлен ему по электронной почте. Его следует распечатать и иметь при себе при управлении автомобилем. Сотрудники ГИБДД, при желании, смогут удостовериться в том, что владелец машины застрахован – с помощью базы автоматизированной системы Российского союза автостраховщиков (АИС РСА).

Кто обеспечит бесперебойную работу системы?

Сами страховые компании. Согласно указаниям Центробанка, суммарная длительность перерыва в работе сайта страховщика не должна превышать 30 минут в сутки. Плановые технические работы на сайте можно будет проводить не чаще одного раза в месяц, с десяти вечера до восьми утра по московскому времени. При этом не менее чем за сутки компания должна будет разместить уведомление о сроках работ на сайте.

Российский союз автостраховщиков будет поддерживать работу системы в целом.

Если потребитель по техническим причинам не сможет заключить электронный договор ОСАГО, его перенаправят на сайт другой страховой компании, выбранный случайным образом.

Зачем это рынку?

По словам президента РСА Игоря Юргенса, поправки в закон обеспечат доступность полисов ОСАГО на территории всей страны. Особенно это актуально для тех регионов, где автостраховщики практически не представлены, и желающие приобрести «автогражданку» вынуждены стоять в очередях.

Большая часть страховых компаний начала заключать электронные договоры ОСАГО в добровольном порядке еще с июля прошлого года. Спрос на услугу есть: только за декабрь 2016 года было заключено около 30 тысяч таких договоров. Всего с момента старта добровольных продаж, по данным РСА, в России было продано 375 тысяч е-полисов.

Регионы-лидеры по продажам е-полисов ОСАГО в 2016 году, тыс. договоров

Что думают иркутяне?

Виктор Григоров, руководитель юридической компании «Григоров и партнёры»:

– Так как я являюсь ортодоксальным ретроградом (смеется), то предпочитаю личное общение с друзьями и хорошими знакомыми, которые мне оформляют полис.

Я не «покупаю» полис, я заключаю договор страхования. И стараюсь себе в контрагенты выбирать и свои деньги нести в достойную (по моему мнению) компанию.

Через интернет заключать договор (если есть возможность сделать это лично) я не стану. И это не от недоверия к интернету, это от уважения к сотрудникам компании. Чтобы заключить договор и лично поблагодарить за качество.

Сергей Мядзелец, руководитель компании «Креативное бюро»:

– Пока знаком с нововведением только косвенно – из новости о том, что 25% выплат по ОСАГО – мошенничество из-за поддельных полисов и коррупции. И что электронный полис должен уменьшить этот процент.

Думается, что это естественный процесс, ОСАГО – такой же продукт, как многие другие, которые можно покупать без посещения офисов. В общем, «не читал, но одобряю» пока (улыбается). Качество воплощения покажет время.

Илья Филиппенко, директор «Жёлтое такси 500-700»:

– ОСАГО – больная тема для всех бизнесменов из транспортной отрасли. Такси застраховать нереально. Компании находят тысячу причин не страховать автомобили: нет менеджера, нет бланков, нет времени, не работает база... Поэтому мы страхуем наши машины через суд, а это полгода.

Я ради интереса попробовал застраховать онлайн машины такси. Система выдала: «Ошибка, обратитесь в офис компании».