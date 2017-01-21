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Два условия для 2% роста российской экономики

Всемирный экономический форум в Давосе стал знаковым – довольно давно мы не были свидетелями такого большого количества заявлений первых лиц относительно текущей экономической и политической ситуации.

Вчерашний и сегодняшний дни можно отметить двумя интересными новостями, касающимися российской экономики. Так, в четверг первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил о существовании планов правительства по стабилизации российского рубля и снижению волатильности. Сегодня появилось сообщение о заявление министра экономического развития Максима Орешкина о возможности уже в 2017 году достичь темпов роста ВВП равных 2%. Для достижения данного показателя, по словам министра, необходимо выполнение двух условий: во-первых, сохранение текущих уровней цен на энергоносители, а во-вторых, отсутствие внешних шоков.

В текущих мировых политико-экономических условиях нестабильности есть ряд факторов, которые способствую выполнению этих условий, так и тех, которые могут негативно сказаться на экономике России. Если говорить про рынок энергоносителей, то для обеспечения роста, по словам Орешкина, нам потребуется сохранение цен на нефть в районе $54 за баррель, это станет залогом получения дополнительных доходов бюджета и пополнение Резервного фонда. В пользу сохранения цен на сырье на текущих уровнях говорят вчерашнее прогнозы Международного энергетического агентства о повышении спроса на нефть в 2017 году на 200 тыс. баррелей в сутки. Статистические данные, пришедшие утром в пятницу из КНР, также могут оказать поддержку спросу на черное золото. Экономика Поднебесной замедляется не столь быстрыми темпами, как прогнозировали эксперты. Так, темп роста ВВП Китая в 2016 году составил 6,7%. По подсчетам вклад Китая в прирост глобального ВВП составляет порядка 30%.

С другой стороны, негативным фактором может послужить восстановление добычи нефти в США. Что касается внешних шоков, то ситуация еще менее однозначная. Сегодня самым большим вопросом является то, как будет выстраиваться внешняя политика Дональда Трампа после инаугурации. Причем вопрос лежит не только в разрезе отношений США и России, но также в отношении вектора политики Трампа с другими странами. Вероятность начала торговых войн между США и КНР также стоит расценивать как внешний риск для нашей экономики.

В заключении хотелось бы сказать о том, что, судя по всему, рост экономики России нашими политиками опять привязывается к ценам на энергоносители. Было бы очень интересно услышать про внутренние точки роста отечественной экономики, которые могли бы стать залогом долгосрочного развития страны.

Максим Романчук, аналитик Альпари