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Кошмар в Давосе: покончит ли Трамп с либеральной экономической моделью?

Глава «РОСНАНО» и один из главных идеологов глобализма и либерализма в России Анатолий Чубайс, являющийся одним из гостей всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, сообщил СМИ об «атмосфере ужаса и страха», царящей на форуме в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Чубайс со ссылкой на авторитетных участников форума заявляет, что у Трампа после инаугурации будет только две альтернативы: отказаться от «всего, что он говорил до сих пор» или «привести нас всех к катастрофе».

Панические настроения, которые накануне инаугурации Трампа охватывают не только глобалистски настроенные политические и деловые элиты США и других развитых стран Запада, но еще и таких убежденных сторонников либеральных ценностей во всем мире, как сам Анатолий Чубайс, вполне объяснимы. Еще в ходе избирательной кампании Дональд Трамп бросил вызов и этой элите (в лице своей конкурентки Хиллари Клинтон), и этим ценностям. В частности, Анатолий Чубайс обеспокоен ранее сделанными заявлениями Трампа относительно введения импортных пошлин на китайские товары, а также относительно строительства стены на границе с Мексикой в целях повышения эффективности борьбы с нелегальной миграцией.

Тем временем, избранный президент Трамп, который благополучно проигнорировал форум миллиардеров в Давосе, занимается формированием своего будущего правительства. Ранее он анонсировал кандидатов на ключевые посты в правительстве, но этих кандидатов впоследствии должен будет утвердить Сенат. А кандидатуры эти заметны, прежде всего, тем, что они не относятся к старой элите, возглавлявшей США до Трампа, и, возможно, смогут помочь новому президенту проводить качественно иную экономическую политику.

Так, на пост министра энергетики Трамп выдвигает бывшего губернатора Техаса Рика Перри, который сам когда-то выдвигался кандидатом в президенты от республиканцев, на пост министра финансов – председателя совета директоров глобального инвестиционного банка Goldman Sachs Стивена Мнухина, на пост госсекретаря – экс-главу нефтяной корпорации Exxon Mobil Рекса Тиллерсона. А министром по охране окружающей среды, вероятно, станет бывший прокурор штата Оклахома, который неоднократно судился с экологами, которые препятствовали инициативам нефтедобывающих компаний штата по добыче ресурсов или строительству трубопроводов.

Американские СМИ, которые в ходе президентской избирательной кампании откровенно агитировали за Клинтон либо против Трампа, уже назвали будущее правительство США «худшим в истории», хотя оно не только ничего не успело сделать, но даже не утверждено. Им не угодило то, что все указанные выше кандидаты в правительство, хотя имеют огромный опыт в бизнесе и/или в управлении отдельным штатом, никогда не работали в американских ведомствах федерального уровня. Кроме того, ангажированные СМИ (в российской блогосфере такие медиаресурсы уже успели прозвать «СМИ с пониженной социальной ответственностью») недовольны некоторыми предыдущими резкими высказываниями кандидатов в министры.

В частности, Рику Перри припоминают то, что он когда-то высказывался за упразднение в США министерства энергетики, а также не исключал выхода штата Техас из состава США, хотя позднее он свои радикальные взгляды частично пересмотрел. Похожей критике подвергается и кандидат в министры по охране окружающей среды, ранее выступавший за упразднение такого ведомства. А заявления кандидата в министры финансов и кандидата в госсекретари о том, что антироссийские санкции со временем могут быть отменены на условиях, выгодных для США, для прессы все равно что красная тряпка для быка. Равно как и полученный когда-то Рексом Тиллерсоном от президента Владимира Путина российский орден Дружбы.

Возникает вопрос: а зачем Трампу, который, хоть и не имеет значительного опыта в политике, но обладает солидным опытом в бизнесе, назначать на столь ответственные посты якобы непрофессионалов? На наш взгляд, проблема здесь заключается не столько в приписываемом этим кандидатам «непрофессионализме», сколько в том, что все они разделяют антиглобалистские и антилиберальные взгляды Трампа, а также в том, что с приходом в ведомства новых людей, вероятно, президент рассчитывает провести «зачистку» старого управленческого аппарата, чтобы иметь больше возможностей для эффективного выполнения своей предвыборной программы.

Судя по тому, на какие посты Трамп намерен назначить людей, не связанных с предыдущей элитой, можно предположить, какие направления развития экономики избранный президент США считает приоритетными. В первую очередь, речь пойдет, вероятно, о реформах в сфере энергетики. Дональд Трамп еще во время избирательной кампании заявлял о необходимости отмены ограничений на добычу нефти, в том числе на добычу сланцевой нефти, на строительство ряда нефтепроводов, а также о борьбе со всевластием экологов. Именно для этой цели ему, по всей видимости, понадобились непримиримые критики министерства энергетики и министерства окружающей среды. По всей видимости, избранный президент будет пытаться радикально поменять принципы работы этих ведомств, изгнав оттуда экономических либералов или устроив им настоящий кошмар с обязательным требованием играть по новым правилам или уйти.

Во-вторых, безусловно, речь пойдет о налаживании отношений с Россией путем политических, дипломатических, а возможно, и коммерческих сделок. Контуры такой политики уже осторожно наметили и сам Дональд Трамп в своих недавних интервью, и предложенные им кандидаты на пост госсекретаря и министра финансов Рекс Тиллерсон и Стивен Мнухин во время предварительных слушаний в Сенате. Например, Трамп и его будущие министры не исключают отмены антироссийских экономических санкций в обмен на более глобальные уступки со стороны России, например, по сокращению ядерного потенциала. В Кремле уже отметили, что эти две проблемы не считают взаимосвязанными, но против распространения принципов торговли и контрактов на политическую сферу у нас ничего не имеют против.

Более того, если в США отменят ограничения на нефтедобычу, то, вопреки негативным прогнозам, Россия от этого может выиграть. Трамп ранее заявлял, что отмена таких ограничений должна быть нацелена на то, что сами нефтяники, а не государство, должны решать, как много нефти они должны добывать, чтобы быть в состоянии ее продать. Кроме того, Дональд Трамп твердо намерен избавить США от нефтяной зависимости от картеля ОПЕК, чтобы иметь возможность развязать руки для других проектов, которые Трамп считает более выгодными (например, строительство нефтепровода из Канады в США). Вероятно, что ОПЕК для США смогут заменить поставки российской нефти, поскольку советники Трампа еще до выборов неоднократно подчеркивали, что о полном импортозамещении на нефтяном рынке США речи не идет, у США для этого недостаточно внутренних ресурсов, а сланцевый бум в Северной Дакоте, крупнейшем нефтедобывающем штате США, завершился в 2012 году.

Так что экономические либералы недолго будут радоваться низким ценам на нефть и ослаблению нефтедобывающих стран, ведь при Трампе США могут также заявить о себе как о значимой нефтедобывающей стране, хотя вопрос о том, что США начнут экспортировать нефть, может быть отложен надолго. В этом контексте Трампа будет сложно назвать «авторитарным» руководителем, так как он выступает за упразднение лишней бюрократии, регулирующей конкретные отрасли и рынки, а также за то, чтобы глобальные товарные рынки, как нефтяной, регулировались силами спроса и предложения, а не за счет картельных соглашений и договоренностей. Но некоторые экономические либералы просто не хотят замечать очевидного, так как либерализмом для них является приверженность их сомнительным ценностям, которые они ставят выше либерализма рыночного. В этом контексте их даже можно назвать не либералами, а, скорее, коммунистами.

Полагаем, что опасения повышения процентных ставок в США в текущем году тоже являются достаточно преувеличенными. Хотя Трамп и является сторонником высоких процентных ставок и сильного доллара, но ему, по всей видимости, не очень важен сильный доллар ради сильного доллара. Ему важно, чтобы сила доллара подкреплялась реальными экономическими факторами силы экономики США. А сильной экономики США одними низкими ценами на нефть не добиться, более того, чем ниже цена на нефть, тем больше такая ситуация поддерживает экономику Китая, одного из крупнейших в мире импортеров нефти.

Соединенные Штаты в свою очередь при Трампе, скорее, установят режим диалога с сильной Россией, чем с сильным Китаем. В связи с тем, что американский рынок наводнен китайскими товарами настолько, что в США в прошлом году уже начали падать продажи таких всемирно значимых американских брендов, какiPhone. И причиной этому не в последнюю очередь стало укрепление доллара. Таким образом, Трамп и его кабинет, хотя, по всей видимости, поддержат политику роста процентных ставок, но не в том случае, если этот рост выйдет из-под контроля. Кроме того, в 2018 году истекает срок полномочий Джанет Йеллен на посту главы ФРС, так что при избрании нового главы ФРС, вероятно, можно будет ожидать сюрпризов. Возможно, им станет принципиально новый человек, который будет разделять предвыборный слоган Трампа America First.

Таким образом, мы не считаем, что новая экономическая политика Трампа может привести к обвалу цен на нефть и ралли по доллару. Мы ожидаем, что в 2017 году среднегодовая цена нефти может быть на уровне в $50-55 за баррель. Соответственно, в текущем году можно будет ожидать и дальнейшего укрепления рубля, в том числе выхода обменного курса на уровень 55 руб. за доллар, а также дальнейшего роста фондового рынка, если антироссийские санкции до конца текущего года все-таки будут отменены. И популярный слоган XX века «Что хорошо для General Motors, хорошо для Америки», в нашем веке может трансформироваться в следующий: «Что плохо для либеральной экономической модели, хорошо для России и Америки». Возможно, что во время президентства Трампа представление о России и США как о вечных и непримиримых конкурентах в политике претерпит серьезные изменения в обеих странах, а философия глобализма, основанного на сомнительных либеральных ценностях, перестанет быть «мейнстримом».

Наталья Мильчакова, замдиректора аналитического департамента Альпари