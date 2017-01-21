Новости

Кошмар в Давосе: покончит ли Трамп с либеральной экономической моделью?

21 января 2017

Глава «РОСНАНО» и один из главных идеологов глобализма и либерализма в России Анатолий Чубайс, являющийся одним из гостей всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, сообщил СМИ об «атмосфере ужаса и страха», царящей на форуме в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Чубайс со ссылкой на авторитетных участников форума заявляет, что у Трампа после инаугурации будет только две альтернативы: отказаться от «всего, что он говорил до сих пор» или «привести нас всех к катастрофе».

Панические настроения, которые накануне инаугурации Трампа охватывают не только глобалистски настроенные политические и деловые элиты США и других развитых стран Запада, но еще и таких убежденных сторонников либеральных ценностей во всем мире, как сам Анатолий Чубайс, вполне объяснимы. Еще в ходе избирательной кампании Дональд Трамп бросил вызов и этой элите (в лице своей конкурентки Хиллари Клинтон), и этим ценностям. В частности, Анатолий Чубайс обеспокоен ранее сделанными заявлениями Трампа относительно введения импортных пошлин на китайские товары, а также относительно строительства стены на границе с Мексикой в целях повышения эффективности борьбы с нелегальной миграцией.

Тем временем, избранный президент Трамп, который благополучно проигнорировал форум миллиардеров в Давосе, занимается формированием своего будущего правительства. Ранее он анонсировал кандидатов на ключевые посты в правительстве, но этих кандидатов впоследствии должен будет утвердить Сенат. А кандидатуры эти заметны, прежде всего, тем, что они не относятся к старой элите, возглавлявшей США до Трампа, и, возможно, смогут помочь новому президенту проводить качественно иную экономическую политику.

Так, на пост министра энергетики Трамп выдвигает бывшего губернатора Техаса Рика Перри, который сам когда-то выдвигался кандидатом в президенты от республиканцев, на пост министра финансов – председателя совета директоров глобального инвестиционного банка Goldman Sachs Стивена Мнухина, на пост госсекретаря – экс-главу нефтяной корпорации Exxon Mobil Рекса Тиллерсона. А министром по охране окружающей среды, вероятно, станет бывший прокурор штата Оклахома, который неоднократно судился с экологами, которые препятствовали инициативам нефтедобывающих компаний штата по добыче ресурсов или строительству трубопроводов.

Американские СМИ, которые в ходе президентской избирательной кампании откровенно агитировали за Клинтон либо против Трампа, уже назвали будущее правительство США «худшим в истории», хотя оно не только ничего не успело сделать, но даже не утверждено. Им не угодило то, что все указанные выше кандидаты в правительство, хотя имеют огромный опыт в бизнесе и/или в управлении отдельным штатом, никогда не работали в американских ведомствах федерального уровня. Кроме того, ангажированные СМИ (в российской блогосфере такие медиаресурсы уже успели прозвать «СМИ с пониженной социальной ответственностью») недовольны некоторыми предыдущими резкими высказываниями кандидатов в министры.

В частности, Рику Перри припоминают то, что он когда-то высказывался за упразднение в США министерства энергетики, а также не исключал выхода штата Техас из состава США, хотя позднее он свои радикальные взгляды частично пересмотрел. Похожей критике подвергается и кандидат в министры по охране окружающей среды, ранее выступавший за упразднение такого ведомства. А заявления кандидата в министры финансов и кандидата в госсекретари о том, что антироссийские санкции со временем могут быть отменены на условиях, выгодных для США, для прессы все равно что красная тряпка для быка. Равно как и полученный когда-то Рексом Тиллерсоном от президента Владимира Путина российский орден Дружбы.

Возникает вопрос: а зачем Трампу, который, хоть и не имеет значительного опыта в политике, но обладает солидным опытом в бизнесе, назначать на столь ответственные посты якобы непрофессионалов? На наш взгляд, проблема здесь заключается не столько в приписываемом этим кандидатам «непрофессионализме», сколько в том, что все они разделяют антиглобалистские и антилиберальные взгляды Трампа, а также в том, что с приходом в ведомства новых людей, вероятно, президент рассчитывает провести «зачистку» старого управленческого аппарата, чтобы иметь больше возможностей для эффективного выполнения своей предвыборной программы.

Судя по тому, на какие посты Трамп намерен назначить людей, не связанных с предыдущей элитой, можно предположить, какие направления развития экономики избранный президент США считает приоритетными. В первую очередь, речь пойдет, вероятно, о реформах в сфере энергетики. Дональд Трамп еще во время избирательной кампании заявлял о необходимости отмены ограничений на добычу нефти, в том числе на добычу сланцевой нефти, на строительство ряда нефтепроводов, а также о борьбе со всевластием экологов. Именно для этой цели ему, по всей видимости, понадобились непримиримые критики министерства энергетики и министерства окружающей среды. По всей видимости, избранный президент будет пытаться радикально поменять принципы работы этих ведомств, изгнав оттуда экономических либералов или устроив им настоящий кошмар с обязательным требованием играть по новым правилам или уйти.

Во-вторых, безусловно, речь пойдет о налаживании отношений с Россией путем политических, дипломатических, а возможно, и коммерческих сделок. Контуры такой политики уже осторожно наметили и сам Дональд Трамп в своих недавних интервью, и предложенные им кандидаты на пост госсекретаря и министра финансов Рекс Тиллерсон и Стивен Мнухин во время предварительных слушаний в Сенате. Например, Трамп и его будущие министры не исключают отмены антироссийских экономических санкций в обмен на более глобальные уступки со стороны России, например, по сокращению ядерного потенциала. В Кремле уже отметили, что эти две проблемы не считают взаимосвязанными, но против распространения принципов торговли и контрактов на политическую сферу у нас ничего не имеют против.

Более того, если в США отменят ограничения на нефтедобычу, то, вопреки негативным прогнозам, Россия от этого может выиграть. Трамп ранее заявлял, что отмена таких ограничений должна быть нацелена на то, что сами нефтяники, а не государство, должны решать, как много нефти они должны добывать, чтобы быть в состоянии ее продать. Кроме того, Дональд Трамп твердо намерен избавить США от нефтяной зависимости от картеля ОПЕК, чтобы иметь возможность развязать руки для других проектов, которые Трамп считает более выгодными (например, строительство нефтепровода из Канады в США). Вероятно, что ОПЕК для США смогут заменить поставки российской нефти, поскольку советники Трампа еще до выборов неоднократно подчеркивали, что о полном импортозамещении на нефтяном рынке США речи не идет, у США для этого недостаточно внутренних ресурсов, а сланцевый бум в Северной Дакоте, крупнейшем нефтедобывающем штате США, завершился в 2012 году.

Так что экономические либералы недолго будут радоваться низким ценам на нефть и ослаблению нефтедобывающих стран, ведь при Трампе США могут также заявить о себе как о значимой нефтедобывающей стране, хотя вопрос о том, что США начнут экспортировать нефть, может быть отложен надолго. В этом контексте Трампа будет сложно назвать «авторитарным» руководителем, так как он выступает за упразднение лишней бюрократии, регулирующей конкретные отрасли и рынки, а также за то, чтобы глобальные товарные рынки, как нефтяной, регулировались силами спроса и предложения, а не за счет картельных соглашений и договоренностей. Но некоторые экономические либералы просто не хотят замечать очевидного, так как либерализмом для них является приверженность их сомнительным ценностям, которые они ставят выше либерализма рыночного. В этом контексте их даже можно назвать не либералами, а, скорее, коммунистами.

Полагаем, что опасения повышения процентных ставок в США в текущем году тоже являются достаточно преувеличенными. Хотя Трамп и является сторонником высоких процентных ставок и сильного доллара, но ему, по всей видимости, не очень важен сильный доллар ради сильного доллара. Ему важно, чтобы сила доллара подкреплялась реальными экономическими факторами силы экономики США. А сильной экономики США одними низкими ценами на нефть не добиться, более того, чем ниже цена на нефть, тем больше такая ситуация поддерживает экономику Китая, одного из крупнейших в мире импортеров нефти.

Соединенные Штаты в свою очередь при Трампе, скорее, установят режим диалога с сильной Россией, чем с сильным Китаем. В связи с тем, что американский рынок наводнен китайскими товарами настолько, что в США в прошлом году уже начали падать продажи таких всемирно значимых американских брендов, какiPhone. И причиной этому не в последнюю очередь стало укрепление доллара. Таким образом, Трамп и его кабинет, хотя, по всей видимости, поддержат политику роста процентных ставок, но не в том случае, если этот рост выйдет из-под контроля. Кроме того, в 2018 году истекает срок полномочий Джанет Йеллен на посту главы ФРС, так что при избрании нового главы ФРС, вероятно, можно будет ожидать сюрпризов. Возможно, им станет принципиально новый человек, который будет разделять предвыборный слоган Трампа America First. 

Таким образом, мы не считаем, что новая экономическая политика Трампа может привести к обвалу цен на нефть и ралли по доллару. Мы ожидаем, что в 2017 году среднегодовая цена нефти может быть на уровне в $50-55 за баррель. Соответственно, в текущем году можно будет ожидать и дальнейшего укрепления рубля, в том числе выхода обменного курса на уровень 55 руб. за доллар, а также дальнейшего роста фондового рынка, если антироссийские санкции до конца текущего года все-таки будут отменены. И популярный слоган XX века «Что хорошо для General Motors, хорошо для Америки», в нашем веке может трансформироваться в следующий: «Что плохо для либеральной экономической модели, хорошо для России и Америки». Возможно, что во время президентства Трампа представление о России и США как о вечных и непримиримых конкурентах в политике претерпит серьезные изменения в обеих странах, а философия глобализма, основанного на сомнительных либеральных ценностях, перестанет быть «мейнстримом».

Наталья Мильчакова, замдиректора аналитического департамента Альпари


/ СИА /




Реклама на сайте

Другие материалы раздела


21
января
2017
 Победный сорок пятый. Дональд Трамп вступил в должность президента США без лишних церемоний
В пятницу в полдень по вашингтонскому времени в США сменился президент: вместо демократа Барака Обамы хозяином Белого дома стал республиканец и бывший строительный магнат Дональд Трамп, который...
 
21
января
2017
 Сколько будет стоить доллар? Прогноз на 23-27 января
Высокие цены на нефть и сохраняющийся интерес инвесторов к carry-trade, позволяет рублю держаться на полуторалетних минимумах. Однако сильный рубль не в интересах бюджета, поэтому на минувшей неделе...
 
21
января
2017
 Два условия для 2% роста российской экономики
Всемирный экономический форум в Давосе стал знаковым – довольно давно мы не были свидетелями такого большого количества заявлений первых лиц относительно текущей экономической и политической...
 
21
января
2017
 Дональд Трамп подписал первые указы
Практически сразу после инаугурации новый президент США Дональд Трамп подписал свои первые указы. В частности, он одобрил учреждение Национального дня патриотизма, а также частично приостановил...
 
21
января
2017
 Экспорт соболя решили ограничить
По инициативе Минприроды России Евразийская экономическая комиссия запретила вывоз живого соболя. Новая редакция документа "О мерах нетарифного регулирования" вступает в силу 27 января....
 
21
января
2017
 Компании США предложили властям России восстановить бизнес-диалог
Первый вице-премьер Игорь Шувалов позитивно оценил итоги Давосского форума для России: интерес к активам и экономике РФ оказался выше ожидавшегося. В течение нескольких недель представители...
 
21
января
2017
 Фильм о подводном мире Байкала снимут для National Geographic летом
Этим летом в Бурятию и Иркутскую область планирует прилететь съёмочная команда телеканала «National Geographic» для создания фильма о подводном мире озера Байкал. Об этом со ссылкой на...
 
21
января
2017
 Фонд UCP Ильи Щербовича не смог доказать в суде незаконность изменения устава "Транснефти"
Фонд UCP Ильи Щербовича не смог доказать в суде незаконность изменения устава "Транснефти" (у фонда 71% привилегированных акций). Новая редакция, по мнению фонда, ограничивает его права на...
 
20
января
2017
 Минэкономразвития объяснил, почему не торопится с приватизацией ВТБ
Министерство экономического развития не собирается быстро приватизировать 10,9% акций ВТБ в этом году при сохранении западных санкций. Об этом сообщил руководитель ведомства Максим Орешкин, передает...
 
20
января
2017
 Сельское хозяйство Приангарья в минусе
В Иркутской области в 2016 году произошло снижение на 4% валового надоя молока в сельхозорганизациях и производства на 3,8% яиц в фермерских хозяйства, что составило в товарном выражении 449,4 тыс. тонн молока и 995,3 млн. штук яиц, Как сообщает Иркутскстат, поголовье коров сократилось на 0,4%, свиней – на 4,2%.
 
20
января
2017
 В Приангарье отменен введенный из-за отравления «Боярышником» режим повышенной готовности
Сегодня, 20 января, в Иркутской области отменен режим повышенной готовности, введенный из-за массового отравления жителей Иркутска «Боярышником», в результате употребления которого...
 
20
января
2017
 Сорос предсказывает кризис
Сейчас трудно быть мрачнее миллиардера Джорджа Сороса. США избрали на пост президента будущего диктатора, ЕС разваливается, Тереза Мэй долго не продержится на посту премьер-министра Великобритании,...
 
20
января
2017
 В Минэкономики ждут повышения суверенного рейтинга России
Министр экономики РФ Максим Орешкин заявил, что у России сегодня есть основания для того, чтобы глобальные рейтинговые агентства пересмотрели суверенный рейтинг России в сторону повышения. По его...
 
20
января
2017
 В суд передано дело о хищении предназначенных на ремонт аэропорта Иркутска средств
В Железнодорожный районный суд Новосибирска передано уголовное дело в отношении учредителя и генерального директора ООО «Аванта», который обвиняется в хищении из федерального бюджета...
 
20
января
2017
 «Роснефть» и «Саянскхимпласт» в рамках соглашения договорятся о поставках этилена вплоть до 2018 года
НК «Роснефть» и АО «Саянскхимпласт» в рамках заключённого мирового соглашения определяет объёмы поставок и цены на этилена до 2018 года включительно. Об этом со ссылкой на...
 
20
января
2017
 Свыше 14 млн пассажиров перевезла ВСЖД по итогам 2016 года
За 12 месяцев 2016 года Восточно-Сибирской железной дорогой было перевезено порядка 14,3 млн пассажиров. Поездами дальнего следования формирования Восточно-Сибирского филиала АО...
 
20
января
2017
 В иркутском микрорайоне Солнечном открылось отделение детской художественной школы № 4
Отделение детской художественной школы №4 открылось в Иркутске в микрорайоне Солнечный. Помещение, где теперь учатся 40 юных художников, посетил глава города Дмитрий Бердников. Он также поручил начальнику управления культуры администрации Иркутска Виталию Барышникову совместно с комитетом по градостроительной политике продолжить работу с застройщиками по расширению сети муниципальных художественных, музыкальных школ и школ искусств.
 
20
января
2017
 Более 60 млрд рублей налогов оплатили россияне в 2016 году через сайт ФНС России
 
20
января
2017
 В какую валюту будет выгодно вкладывать деньги в 2017 году?
Начало года часто становится для инвесторов поводом задуматься, не пора ли пересмотреть свои финансовые приоритеты. В частности, если Вы в отличие от главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина не...
 
20
января
2017
 На 28,3 млн руб увеличили объем финансирования детской оздоровительной кампании Приангарья
В Иркутской области объем средств детской оздоровительной кампании 2017 года увеличен на 28,3 млн руб. по сравнению с 2016 годом и составляет 623,4 млн руб. (2015-2016 г. – 595,1 млн руб.). Об этом сообщила заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Татьяна Плетан.
 
20
января
2017
 40% работников малого и среднего бизнеса в России получают зарплату в конверте
40% сотрудников, занятых в российском малом и среднем бизнесе, получают зарплату в конверте на своей основной работе и 55% – на дополнительной. Это показали результаты опроса, проведенного экспертами проекта «Mail.Ru для бизнеса», чтобы выяснить, платят ли представители российского СМБ налоги со своей зарплаты и рассчитывают ли, в свою очередь, на пенсию от государства.
 
20
января
2017
 В Иркутской области продолжается работа по улучшению инвестиционного климата
​​​​​​​Первое в этом году заседание «проектного офиса» по внедрению в Иркутской области лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ прошла 20 января под руководством Антона Логашова, заместителя Председателя Правительства Иркутской области - министра экономического развития региона.
 
20
января
2017
 В массовых купаниях на Крещение приняли участие более 30 тысяч 700 жителей Приангарья
В массовых купаниях на Крещение приняли участие более 30 тысяч 700 жителей Приангарья. Всего же места массового выхода на лед по области собрали более 93 тысяч человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС...
 
20
января
2017
 Агрессивных водителей планируют не только штрафовать, но и лишать прав
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о наказании за опасное вождение. Изначально МВД и правительство предлагали ограничиться штрафом 5 тыс. руб.,...
 
20
января
2017
 В Иркутске введён особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим действует в областном центре Приангарья с 20 января. Такое решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Иркутска.
 
20
января
2017
 «Моя Ёлка»: «Ростелеком» объявил победителей среди сибиряков в онлайн игре
«Ростелеком» определил победителей онлайн-игры «Моя Ёлка» в четырех конкурсных номинациях, которая проводилась с 7 декабря 2016 года по 8 января 2017 года. Всего игроками было посажено 133 303 цифровых ёлки, а также приобретено или собрано на онлайн-ярмарках 2 374 578 игрушек и магических эффектов.
 
20
января
2017
 В XXXIII зимних сельских спортивных играх Иркутской области примут участие более 600 человек
Министерство спорта Приангарья с 27 по 29 января проводит финальные соревнования XXXIII зимних сельских спортивных игр Иркутской области, в которых примут участие более 600 человек в составе 16 команд из различных муниципальных районов. Об этом сообщил министр спорта Иркутской области Илья Резник.
 
20
января
2017
 Новый закон объединил процедуры кадастрового учета и регистрации прав
С 1 января 2017 года вступил в силу федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости», который предусматривает введение Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и единой учетно-регистрационной процедуры. В состав Единого реестра недвижимости вошли сведения, ранее содержавшиеся в кадастре недвижимости и реестре прав.
 
20
января
2017
 В супермаркетах «Слата» установят контейнеры для сбора одежды
Чтобы помочь нуждающимся, не обязательно быть миллионером. Достаточно просто принести вещи, которые стали малыми, большими или просто ненужными, в один из четырех супермаркетов «Слата», где с 19 января установлены контейнеры для сбора одежды.
 
20
января
2017
 В Иркутской области 23 больницам и поликлиникам по итогам года поставили двойку
В Иркутской области по итогам 2016 года 23 медицинские организации получили неудовлетворительную оценку со стороны ведущих специалистов-экспертов. Об этом заявил министр здравоохранения региона Олег...
 
20
января
2017
 Братск намерен судиться с министерством ЖКХ, которое снизило нормы потребления воды
Дирекция городской инфраструктуры Братска (бывший «Водоканал») намерена опротестовать в суде решение министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области о снижении...
 
20
января
2017
 Ликвидирован игорный салон в городе Зиме Иркутской области
Следователи и полицейские продолжают работу по выявлению и пресечению игорной деятельности на территории Иркутской области.
 
20
января
2017
 Морозы помогли энергетикам. Потребление и выработка электроэнергии в Иркутской области в 2016 году увеличились
Потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области в 2016 году увеличилось на 1,4% относительно 2015 года, выработка увеличилась на 2,8%.
 
20
января
2017
 В Братске закрыт интернет-алкомаркет
Прокуратура г. Братска проверила исполнение ФЗ о противодействии незаконному обороту алкогольной и табачной продукции в сети Интернет. В ходе проверки обнаружился факт дистанционной реализации алкогольной и табачной продукции неограниченному кругу лиц.
 
20
января
2017
 Иркутский филиал ПГК увеличил объем перевозок в крытом подвижном составе
В 2016 году Иркутский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез более 1,7 млн тонн грузов в крытом подвижном составе, на 3% превысив аналогичный показатель 2015 года. Грузооборот...
 
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании