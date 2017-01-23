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Андрей Гедеон: «Отвратительная у нас банковская система»

Известный иркутский музыкант и продюсер рассказал порталу SIA.RU, почему деньги нужно тратить, о своем отношении к кредитам и инвесторам, и про то, почему он не может отдыхать больше одного дня.

Про банки. Более 10 лет сотрудничаю со Сбербанком и ВТБ24. Есть две карты от этих банков, и у каждой карты своя цель.

Карта ВТБ 24 у меня исключительно для валютных операций, она привязана к системе PayPal.

Очень удобно, если мне, например, нужно дистанционно купить что-нибудь в Австралии – при покупке система автоматически переводит рубли в австралийские доллары.

Это очень быстро, надежно – и никаких заморочек с обменом валют в банках.

А карту Сбербанка я использую для внутреннего пользования и ежедневных покупок. Особенно нравятся Сбербанк Онлайн и мобильное приложение, часто использую их для расчетных услуг.

За всё это время никакого негативного отношения со стороны сотрудников не замечал.

Про кредиты. Я – противник кредитов. В моей деятельности намного удобнее сотрудничать с инвесторами, где просчитываются интересы обеих сторон – мои и инвесторов. В результате сотрудничества они не только получают назад свои деньги, но также и бонусы в виде положительного имиджа и рекламы.

К тому же, инвестор часть риска берет на себя, и он это понимает, а вот риск банковского заемщика лежит полностью на нем самом.

Если мне нужно купить что-то дорогое для себя, то я буду откладывать деньги и заработаю на это. Но покупать, например, бытовую технику, у которой надбавочная стоимость 30% только за то, что она стоит в магазине, да еще 30-40% сверху по кредиту платить – это глупо.

Про финансовые принципы. Деньги нужно тратить. Деньги сами по себе, во-первых, быстро обесцениваются, а, во-вторых, несут в себе большой риск. Тобой могут заинтересоваться криминальные личности, но это не самое страшное. Самое страшное – это если тобой заинтересуются правоохранители. С большим бюджетом сложности следующие: если ты его потратил, значит, ты его заработал. А если заработал, значит, тебя нужно ободрать как липку. Поэтому, если зарабатываешь деньги, то нужно их тратить в активы.

Про инвестиции. ПИФ у меня однажды был, но прогорел. Ведь это такая штука, которая требует постоянного контроля – при малейшем изменении ситуации его нужно вводить-выводить. Да, на этом можно заработать, но только если больше ничем не заниматься. Я так не могу.

Вообще в текущей экономической ситуации, когда всё может в один момент упасть, я вижу только один эффективный путь инвестирования – в себя, в свои личные активы.

Все накопления, которые у меня имеются, находятся в активах: в бизнесе, в студии, в музыкальных инструментах. Но я не коллекционер: раз в год провожу ревизию в своих запасах, и, если замечаю, что не играю больше года на каком-то инструменте – я его выставляю на продажу. При этом всегда приобретаю такие инструменты, которые со временем не упадут в цене и всегда будут пользоваться спросом.

Про траты. Инструменты и оборудование – достаточно затратная часть моей работы. Студию постоянно нужно обновлять, потому что постоянно выходят новые лицензионные программы, которые, кстати, тоже недешево стоят.

Про российскую банковскую систему. Отвратительная у нас система. Потому что когда я приезжаю в ту же Польшу, например, и вижу наш российский Сбербанк, который дает кредит под 4,07% годовых, я начинаю что-то не понимать. Даже (при моем-то отношении кредитам) думаю, – а почему бы мне здесь, в польском отделении, не прокредитоваться под 4,7%? За рубежом, при их низких процентных ставках, есть смысл брать кредит, даже на машины. Потребительские кредиты – это вообще просто.

В Европе все сидят на кредитах, но им не составляет такого труда их выплачивать, как россиянам. Нет такой системы, чтобы взять займ для погашения кредита: просто работают и платят.

Есть в этом, на мой взгляд, что-то несправедливое: складывается ощущение, что государству просто нужно выкачать побольше денег из людей.

Про кризис. Вследствие кризиса у меня закрылось два дела. Так, сейчас я ухожу из свадебного бизнеса. Народ обеднел: если раньше на свадьбах и корпоративах были программы с живой музыкой, с фокусниками, песочными и прочими шоу, то сейчас чаще всего ограничиваются только ведущим и ди-джеем. Хотя я и предвидел, что рано или поздно эта сфера рынка рухнет, я не знал, когда именно. Сейчас понимаю – пора уходить. С торговлей всё проще – я привозил дорогие инструменты из Японии по заказу знакомых, но сейчас это стало сложно и абсолютно невыгодно, и я перестал.

Однако, не зря говорят, что, если в одном месте убудет, то в другом – прибудет. Я начал два других дела: продюсерское и издательское.

Про первые деньги. Первые деньги я заработал в 10 лет. Я был самым молодым гидом в «Спутнике». Тогдашний директор сделал такой эксперимент, и специально для школьников ввел должность гидов-экскурсоводов. Я тогда как раз ходил в кружок экскурсоводов, и мне уже хотелось самостоятельно зарабатывать деньги.

Про отдых. Все мои поездки – исключительно по работе. Я не могу просто так бесцельно валяться на пляже – так уж работает мой организм. Если я бездельничаю больше одного дня, то начинаю болеть. Самый лучший для меня отдых – это смена деятельности: если устал от умственной работы – переключаюсь на физическую и наоборот.