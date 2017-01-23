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Россельхозбанк и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта подписали соглашение о сотрудничестве

АО «Россельхозбанк» и АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на создание условий для успешной реализации инвестиционных проектов на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО). Соответствующий документ подписали заместитель Председателя Правления Банка Оксана Лут и генеральный директор Агентства Петр Шелахаев.

Соглашение предусматривает взаимодействие по вопросам развития сельских территорий, агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов регионов Дальнего Востока путем привлечения российских и иностранных инвестиций, а также совершенствование механизма кредитования предприятий данных отраслей. В рамках сотрудничества с Агентством Банк планирует оказание различных видов поддержки, в том числе предоставление кредитных ресурсов и информации о продуктах и услугах Банка, участие представителей Банка в мероприятиях, направленных на улучшение инвестиционного климата субъектов ДФО.

«Улучшение инвестиционной привлекательности и содействие в реализации инвестиционных проектов на территории ДФО является одним из важнейших факторов успешного социально-экономического развития Дальнего Востока России. Уверена, что стратегическое партнерство с Агентством позволит нам выстроить еще более эффективную систему поддержки ключевых отраслей и новых проектов в регионе», – отметила Оксана Лут.

«Совместно с Россельхозбанком мы сможем успешно привлекать российский акционерный капитал в проекты частного бизнеса на Дальнем Востоке. На сегодняшний день в сельском хозяйстве, рыбоперерабатывающей промышленности и аквакультуре Дальнего Востока превалируют местные игроки. Мы уверены, что приток инвестиций из других регионов России, выход крупнейших компаний в регион сделает его более привлекательным для иностранных инвесторов, и в конечно счёте будет способствовать экономическому развитию и интеграции Дальнего Востока и стран Азиатско-Тихоокеанского региона», – сказал Пётр Шелахаев.