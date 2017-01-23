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Sberbank CIB рефинансировал обязательства Группы ЧТПЗ в сумме 12,5 млрд руб.

Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционный бизнес ПАО Сбербанк, принял участие в рефинансировании текущих обязательств Группы ЧТПЗ по синдицированным кредитам, предоставленным Группе в 2012 году синдикатом из 13 российских банков. Сумма предоставленного Sberbank CIB кредита – 12,5 млрд руб.

«Группа ЧТПЗ – один из лидеров производства трубной продукции в России. Мы сотрудничаем не первый год и с готовностью поддерживаем новые проекты ЧТПЗ, направленные на повышение конкурентоспособности продукции и укрепление позиций компании на рынке. Данная сделка – еще один вклад в развитие наших двусторонних отношений», – отметил Ян Вейцман, управляющий директор – начальник управления по работе с клиентами металлургии и горнодобывающей промышленности департамента клиентского менеджмента Sberbank CIB.

Сбербанк

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 4 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Группа ЧТПЗ

Группа ЧТПЗ является одной из ведущих промышленных групп металлургического комплекса России. По итогам 2015 года доля компании в совокупных отгрузках российских трубных производителей составила 17,7%. Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, осуществляющий реализацию трубной продукции группы в регионах, компанию по заготовке и переработке металлолома «МЕТА»; предприятия по производству магистрального оборудования СОТ, ЭТЕРНО, MSA (Чехия); нефтесервисный бизнес представлен компанией «Римера».